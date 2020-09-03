Звезда Первых ласточек Максим Девизоров откровенно рассказал о первом сексе

Актер Максим Девизоров стал героем проекта «Dialog с Первыми ласточками».

Многие подростки начинают заниматься сексом слишком рано. И порой причина, которая толкает их лишиться невинности, совсем не в готовности вступить во взрослую жизнь. Часто на этот шаг они решаются потому, что их поддразнивают сверстники. Или же кажется, что поджимает время, мол: «Все уже занимаются сексом, а я что, неудачник?»

Так когда же стоит начинать вести половую жизнь? Как правильно выбрать партнера и идеальное место? Кто должен отвечать за контрацептивы – парень или девушка? Как понять, что ты действительно готов к этому шагу? Об этом психологи проекта «Dialog с Первыми ласточками» говорили со звездой сериала «Первые ласточки» Максимом Девизоровым.

Актер Максим Девизоров / пресс-служба Нового канала

В частности, они обсудили популярный миф о том, что во время первого секса расслабиться и настроиться на нужный лад отлично помогает алкоголь. Максим Девизоров отметил, что в его окружении это обычная практика. И поинтересовался у психологов, что они думают о таком «успокоительном».

Многие мои друзья перед тем, как впервые заняться сексом, употребляли алкоголь, – признался актер. – Вино, водка, виски… Любое «горючее», которое помогает расслабиться и снять напряжение.

Психологи отметили, что алкоголь действует на организм, как тормозная жидкость. Он притупляет концентрацию внимания и физические ощущения. Более того, негативно влияет на эрекцию. А поскольку первый секс – и без того волнительное и довольно тревожное событие, правильным будет решение воздержаться от выпивки.

Актер Максим Девизоров / пресс-служба Нового канала

Психологи подчеркнули, что зачастую молодые люди употребляют алкоголь перед первым сексом, руководствуясь мыслью: «Сейчас выпью, расслаблюсь – и смогу это сделать». Но в таком случае они советуют хорошенько подумать и честно ответить самому себе на вопрос: «Если мне нужно расслабиться при помощи чего-то, чтобы решиться на близость, возможно, я просто недостаточно к этому готов?»

Не могу согласиться на 100%, – отметил Максим Девизоров. – Вспоминая свой первый сексуальный опыт, скажу, что алкоголь придает уверенности в себе. Он помогает раскрепоститься, избавиться от чувства неловкости…

Напомним,