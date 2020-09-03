Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в неоновом бикини на отдыхе в Мексике
3 сентября 2020 14:50
Юлия Крутиева
Светская львица Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian
Светская львица Ким Кардашьян часто любит хвастаться откровенными снимками в нижнем белье или купальниках.
И в то время, как многие голливудские знаменитости отказываются от отдыха из-за коронавируса, Ким Кардашьян
не теряет возможности насладиться последними теплыми днями.
На протяжении нескольких дней Кардашьян наслаждается теплом и покоряет волны в уже давно полюбившимся ею городке Кабо-Сан-Лукас в Мексике.
На своей странице в Инстаграм Ким уже успела поделиться серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без откровенных снимков в раздельном купальнике неонового розового цвета.
Светская львица Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian
39-летняя звезда решила оригинально продемонстрировать свои пышные формы. В кадре Кардашьян позирует на пляже в Мексике, а также в бассейне на фоне океана.
Светская львица Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian
Напомним,