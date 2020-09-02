Принц Гарри рассекретил милое прозвище своего сына Арчи

Принц Гарри впервые рассказал о своей жизни в Калифорнии.

В начале весны принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл приняли важное решение. На удивление всей королевской семьи, супруги вместе с сыном Арчи решили покинуть Канаду и перебрались в Калифорнию.

За переездом Гарри и Меган следил весь мир. Более того, ради эксклюзивов, журналисты вовсе устроили за королевской семьей слежку с помощью квадрокоптеров.

Чтобы слегка умерить интерес публики, принц Гарри впервые решил поделиться своими эмоциями от жизни в Калифорнии. Сделал он это во время беседы с бейболистом Эллери Хэнли.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном / instagram.com/sussexroyal

Гарри признался, что жить в Калифорнии ему не просто нравится, он в полном восторге. Единственное, что ему сейчас не хватает - детских мячей для бейсбола.

Мне очень нужны маленькие мячи, чтобы я мог потихоньку учить Арчи игре, - говорит принц. - Увы, сейчас из-за пандемии их нигде не достанешь.

Гарри надеется, что в будущем Арчи будет известным спортсменом. Также принц рассказал, как дома они Меган мило называют сына. Они прозвали мальчика «наш маленький мужчина».

Напомним,