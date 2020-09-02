Принц Гарри рассекретил милое прозвище своего сына Арчи
Принц Гарри впервые рассказал о своей жизни в Калифорнии.
За переездом Гарри и Меган следил весь мир. Более того, ради эксклюзивов, журналисты вовсе устроили за королевской семьей слежку с помощью квадрокоптеров.
Чтобы слегка умерить интерес публики, принц Гарри впервые решил поделиться своими эмоциями от жизни в Калифорнии. Сделал он это во время беседы с бейболистом Эллери Хэнли.
Мне очень нужны маленькие мячи, чтобы я мог потихоньку учить Арчи игре, - говорит принц. - Увы, сейчас из-за пандемии их нигде не достанешь.
Гарри надеется, что в будущем Арчи будет известным спортсменом. Также принц рассказал, как дома они Меган мило называют сына. Они прозвали мальчика «наш маленький мужчина».
Напомним,