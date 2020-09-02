Оля Полякова пришла в школу без юбки, удивив работницу гардероба
Певица Оля Полякова призналась, где оставила свою одежду во время обучения в средних классах.
Во время съемок программы «Дети против звезд» (Новый канал) певица Оля Полякова поделилась смешной историей, которая с ней произошла в средних классах.
Однажды я пришла в школу без юбки, – говорит Полякова. – Представляете? Когда сняла верхнюю одежду, то работница гардероба удивленно у меня спросила: «Оля, так должно быть»?
Перед гардеробщицей стояла в одних серых колготках, – рассказывает Полякова. – Знаете, когда-то были такие ужасные, с полосками на заднице (улыбается). Пришлось возвращаться домой и переодеваться.
В новом сезоне программы «Дети против звезд» Оля Полякова продемонстрирует свой тайный талант и сойдется в баттле с талантливым ребенком.