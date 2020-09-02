Оля Полякова пришла в школу без юбки, удивив работницу гардероба

2 сентября 2020 11:25 Юлия Крутиева
Оля Полякова пришла в школу без юбки, удивив работницу гардероба
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова призналась, где оставила свою одежду во время обучения в средних классах.

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Звезды отечественного шоу-бизнеса уже в школьные годы демонстрировали свою креативность и неординарность. И, конечно же, без казусов не обходилось. 

Во время съемок программы «Дети против звезд» (Новый канал) певица Оля Полякова поделилась смешной историей, которая с ней произошла в средних классах.

Однажды я пришла в школу без юбки, – говорит Полякова. – Представляете? Когда сняла верхнюю одежду, то работница гардероба удивленно у меня спросила: «Оля, так должно быть»?

Певица Оля Полякова / пресс-служба Нового канала
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По словам певицы, она просто забыла надеть юбку. Видимо, очень спешила на урок.

Перед гардеробщицей стояла в одних серых колготках, – рассказывает Полякова. – Знаете, когда-то были такие ужасные, с полосками на заднице (улыбается). Пришлось возвращаться домой и переодеваться.

В новом сезоне программы «Дети против звезд» Оля Полякова продемонстрирует свой тайный талант и сойдется в баттле с талантливым ребенком. 

Певица Оля Полякова / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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