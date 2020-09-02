Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз стала мамой: первое фото малыша
В середине июня Анна Саливанчук призналась, что вновь готовится стать мамой.
Анна родила второго сына. Появился на свет мальчик с весом 4 кг, и ростом 56 см. На своей странице в Инстаграм актриса рассказала, как проходили ее роды.
Я стала самым счастливым человеком на земле, – делится Анна. – Родила сына за 11 минут. 4 кг, 56 см счастья. Схватки были немного медленные, длились 6 часов. А когда начала рожать - три потуги и ребенок уже на мне.
Поздравляем Анну и Александра с рождением второго сынишки! Пусть растет здоровеньким и счастливым!
Напомним,