Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз стала мамой: первое фото малыша

2 сентября 2020 01:55 Юлия Крутиева
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз стала мамой: первое фото малыша
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

В середине июня Анна Саливанчук призналась, что вновь готовится стать мамой.

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Вчера, 1 сентября, кто-то провожал детей в первый класс, а кто-то, например, Анна Саливанчук, встречал в этом мире нового человечка. 34-летняя актриса «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» во второй раз стала мамой.

Анна родила второго сына. Появился на свет мальчик с весом 4 кг, и ростом 56 см. На своей странице в Инстаграм актриса рассказала, как проходили ее роды.

Я стала самым счастливым человеком на земле, – делится Анна. – Родила сына за 11 минут. 4 кг, 56 см счастья. Схватки были немного медленные, длились 6 часов. А когда начала рожать - три потуги и ребенок уже на мне.

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Отметим, что  у Анны Саливанчук и ее супруга, продюсера «Студии Квартал 95» Александра Божкова, подрастает старший сын – 5-летний Глеб.

Поздравляем Анну и Александра с рождением второго сынишки! Пусть растет здоровеньким и счастливым!

Напомним,

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