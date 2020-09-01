Сергей Лазарев шокировал результатом похудения: минус 12 кг

1 сентября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Сергей Лазарев шокировал результатом похудения: минус 12 кг

Сергей Лазарев всерьез занялся своим телом и результат – налицо.

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Певца Сергея Лазарева еще со времен группы "Smash" считают очень обаятельным и сексуальным мужчиной. Артист всегда очень внимательно относится к своему внешнему виду и образу в целом.

Сергей активно занимается спортом, например, в тренажерном зале он проводит не один час в день. Мышцы и пресс на теле Лазарева были тому доказательством.

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И вот сегодня певец шокировал своих поклонников. На своей странице в Инстаграм Сергей поделился фотографией, на которой запечатлен очень похудевшим. 

В подписи к публикации Лазарев рассказал, что сбросить лишнее – было его целью, которую он и достиг. За 4 месяца ему удалось лишиться 12 килограммов.

Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки. Но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18.

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В комментариях подписчики артиста разделились на 2 лагеря. Многие из них восхитились его новыми формами, отмечая, что теперь он "мужчина-огнище". А вот остальные – были шокированы худобой Лазарева:

"Тут главное - не переусердствовать. С щечками тоже было хорошо", "Ну очень худой", "Раньше было лучше", "Очень похудели", "Ой нет сильно худой. Давай поправляться!"

Напомним,

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