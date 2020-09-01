Сергей Лазарев шокировал результатом похудения: минус 12 кг
Сергей Лазарев всерьез занялся своим телом и результат – налицо.
Сергей активно занимается спортом, например, в тренажерном зале он проводит не один час в день. Мышцы и пресс на теле Лазарева были тому доказательством.
В подписи к публикации Лазарев рассказал, что сбросить лишнее – было его целью, которую он и достиг. За 4 месяца ему удалось лишиться 12 килограммов.
Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки. Но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18.
"Тут главное - не переусердствовать. С щечками тоже было хорошо", "Ну очень худой", "Раньше было лучше", "Очень похудели", "Ой нет сильно худой. Давай поправляться!"
Напомним,