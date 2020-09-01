Спіймати Кайдаша: шоураннер Наталка Ворожбит поделилась секретами расширенной версии
1 сентября 2020 12:50
Спіймати Кайдаша розширена версія
пресс-служба канала СТБ
31 августа в 20:15 на телеканале СТБ состоялся показ расширенной версии 12-серийного проекта Спіймати Кайдаша.
"Спіймати Кайдаша", и телеканал СТБ решил порадовать поклонников – показать режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.
Спіймати Кайдаша розширена версія / пресс-служба канала СТБ
Много сцен были порезаны для нужного хронометража. Сейчас мы вернули их настоящий объем, а также появились новые сцены. Например, в первой серии – это сцена, где Лаврин собирается в клуб и одевает свитер Карпа. Также добавилось больше сцен с Танькой в других сериях, поскольку ее линия была сокращена,– раскрывает интригу Наталка.
Спіймати Кайдаша розширена версія / пресс-служба канала СТБ
Надеюсь, сейчас это будет похоже больше на кино, чем на сериал,– комментирует шоураннер и сценарист проекта Наталка Ворожбит.
Спіймати Кайдаша розширена версія / пресс-служба канала СТБ
Смотрите премьерные серии расширенной версии сериала «Спіймати Кайдаша» пн-чт в 20:15 на телеканале СТБ.
Напомним,