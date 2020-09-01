Спіймати Кайдаша: шоураннер Наталка Ворожбит поделилась секретами расширенной версии

1 сентября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Спіймати Кайдаша: шоураннер Наталка Ворожбит поделилась секретами расширенной версии
Спіймати Кайдаша розширена версія
пресс-служба канала СТБ

31 августа в 20:15 на телеканале СТБ состоялся показ расширенной версии 12-серийного проекта Спіймати Кайдаша.

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Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало невероятный резонанс, высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала "Спіймати Кайдаша", и телеканал СТБ решил порадовать поклонников – показать режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Спіймати Кайдаша розширена версія / пресс-служба канала СТБ

Много сцен были порезаны для нужного хронометража. Сейчас мы вернули их настоящий объем, а также появились новые сцены. Например, в первой серии – это сцена, где Лаврин собирается в клуб и одевает свитер Карпа. Также добавилось больше сцен с Танькой в других сериях, поскольку ее линия была сокращена,
– раскрывает интригу Наталка.

Спіймати Кайдаша розширена версія / пресс-служба канала СТБ

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Также Ворожбит добавила, что в сериал вернули воздух и паузы, поскольку материала было снято намного больше. Приходилось жертвовать именно воздухом, который обычно добавляет киноатмосферы.

Надеюсь, сейчас это будет похоже больше на кино, чем на сериал,
– комментирует шоураннер и сценарист проекта Наталка Ворожбит.

Спіймати Кайдаша розширена версія / пресс-служба канала СТБ

Смотрите премьерные серии расширенной версии сериала «Спіймати Кайдаша» пн-чт в 20:15 на телеканале СТБ.

Напомним,

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