Julik шокував прихильників світлиною зі школи: не впізнати
У День знань у свої соціальних мережах шоумен Julik спричинив справжній форор, адже опублікував світлину зі свого Першого дзвінка у школі.
Для мене перше вересня – день, який точно назавжди є і буде знаковим у моєму житті. Саме спогад про школу, першу парту, залицяння до дівчат і день шлюбу – те, що неможливо забути!– сказав шоумен.
Окрім важливої дати, Юлік ще пригадав своє перше відчуття, перше свято, яке веде на стежку дорослого життя.
Мені пощастило, у перший клас я пішов до своєї бабусі, адже Вона була вчителькою початкових класів. Пригадую, що школа була тим місцем, де я не тільки навчався, а й користувався статусом онука вчительки – додав Юлік. – На перерві заходив до бабусі та під'їдав цукерки (сміється), але окрім цих привілегій - інших не було! Бабуся завжди ретельно та відповідально ставилась до мого навчання, тому тут поблажок не було!
Нагадаємо,