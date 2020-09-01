Julik шокував прихильників світлиною зі школи: не впізнати Эксклюзив Юлия Крутиева

Julik пресс-служба

У День знань у свої соціальних мережах шоумен Julik спричинив справжній форор, адже опублікував світлину зі свого Першого дзвінка у школі.