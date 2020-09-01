Julik шокував прихильників світлиною зі школи: не впізнати

Эксклюзив 1 сентября 2020 12:35 Юлия Крутиева
Julik шокував прихильників світлиною зі школи: не впізнати
Julik
пресс-служба

У День знань у свої соціальних мережах шоумен Julik спричинив справжній форор, адже опублікував світлину зі свого Першого дзвінка у школі.

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Саме це свято і цей день, 1 вересня, у житті є знаковим для артиста Julik. Не тільки чудовий спогад дитинства, навчання, а й день заручин зі своєю дружиною.

Для мене перше вересня – день, який точно назавжди є і буде знаковим у моєму житті. Саме спогад про школу, першу парту, залицяння до дівчат і день шлюбу – те, що неможливо забути!
– сказав шоумен.

Юлик с женой / пресс-служба

Окрім важливої дати, Юлік ще пригадав своє перше відчуття, перше свято, яке веде на стежку дорослого життя.

Мені пощастило, у перший клас я пішов до своєї бабусі, адже Вона була вчителькою початкових класів. Пригадую, що школа була тим місцем, де я не тільки навчався, а й користувався статусом онука вчительки – додав Юлік. – На перерві заходив до бабусі та під'їдав цукерки (сміється), але окрім цих привілегій - інших не було! Бабуся завжди ретельно та відповідально ставилась до мого навчання, тому тут поблажок не було!

Юлик в первом классе / пресс-служба

Нагадаємо,

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