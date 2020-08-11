JULIK показав, де відпочиває цього літа: Мандрувати Україною – круто
Український шоумен Юлік разом з родиною та друзями цього року вирішив відкривати для себе нові місця відпочинку.
Я давно планував відпочити, саме відпочинок в Україні в умовах карантину є цілком доцільним. Як круто сімейну відпустку провести у серці Карпат, – сказав JULIK. - Свіже повітря, надихайся скільки хочеш, тимпаче раз у рік відпустка точно потрібна аби перезавантажити мозок та набратись сили на новий робочий сезон.
Також Юлік виокремив смачну та неймовірно автентичну їжу цього краю. Особливо, співак виокремив Печеню по-гуцульски, яку рекомендують скуштувати кожному у цьому краю.
З упевненістю можу сказати, що мандрувати Україною - нереально круто. По-більше, за можливості робіть собі вікенд, який обов’язково урізноманітнить сірі будні, - підкреслив Юлік. - Не тільки смачна кухня, не тільки гарні краєвиди, а й справжній спокій від місцевої метушні. Тут можна усамітнитись та побути сам на сам зі своїми думками.
Напомним,