JULIK показав, де відпочиває цього літа: Мандрувати Україною – круто

Эксклюзив 11 августа 2020 20:35 Юлия Крутиева
JULIK показав, де відпочиває цього літа: Мандрувати Україною – круто

Український шоумен Юлік разом з родиною та друзями цього року вирішив відкривати для себе нові місця відпочинку.

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Шоумен Юлік завітав до мальовничого краю Карпат, села Яблуниці, де проведе тиждень часу у гармонії з природою і не тільки. 

Я давно планував відпочити, саме відпочинок в Україні в умовах карантину є цілком доцільним. Як круто сімейну відпустку провести у серці Карпат, – сказав JULIK. - Свіже повітря, надихайся скільки хочеш, тимпаче раз у рік відпустка точно потрібна аби перезавантажити мозок та набратись сили на новий робочий сезон.

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Саме тут Юлік вперше цього літа скупався у басейні, посидів атмосферно біля вогнища та прогулявся тутешньою місцевістю. 

Також Юлік виокремив смачну та неймовірно автентичну їжу цього краю. Особливо, співак виокремив Печеню по-гуцульски, яку рекомендують скуштувати кожному у цьому краю.

З упевненістю можу сказати, що мандрувати Україною - нереально круто. По-більше, за можливості робіть собі вікенд, який обов’язково урізноманітнить сірі будні, - підкреслив Юлік. - Не тільки смачна кухня, не тільки гарні краєвиди, а й справжній спокій від місцевої метушні. Тут можна усамітнитись та побути сам на сам зі своїми думками.

Напомним, 

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