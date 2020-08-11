Уиллу Смиту выбил передние зубы известный рэпер: видео и фото инцидента

Актер Уилл Смит сумел отличиться во время игры в гольф.

На днях Уилл Смит решил научить своего давнего друга, рэпера Джейсона Деруло, играть в гольф. Однако, в какой-то момент «махание клюшкой» превратилось в ЧП.

Когда Джейсон замахивался клюшкой, чтобы ударить по мячу, к нему со спины неожиданно подбежал Уилл. Рэпер этого не увидел и со всей силы ударил своего учителя по челюсти.

Последствия оказались весьма неутешительными для Смита. Актеру пришлось попрощаться сразу с тремя зубами. Несколько визитов к дантисту ему теперь обеспечены.

Уилл Смит остался без зубов после игры в гольф / instagram.com/willsmith

Этот инцидент Уилл запечатлел на видео и опубликовал его в своем Инстаграм. Изначально многие подписчики 51-летнего актера подумали, что это был пранк.

Но сомнения публики развеялись, когда Смит поделился в Сети фотографией, на которой он показался без передних зубов. В кадре артист обнимается с Деруло и, похоже, совершенно не держит на него зла.

Напомним,