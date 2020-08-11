Уиллу Смиту выбил передние зубы известный рэпер: видео и фото инцидента
Актер Уилл Смит сумел отличиться во время игры в гольф.
Когда Джейсон замахивался клюшкой, чтобы ударить по мячу, к нему со спины неожиданно подбежал Уилл. Рэпер этого не увидел и со всей силы ударил своего учителя по челюсти.
Последствия оказались весьма неутешительными для Смита. Актеру пришлось попрощаться сразу с тремя зубами. Несколько визитов к дантисту ему теперь обеспечены.
Но сомнения публики развеялись, когда Смит поделился в Сети фотографией, на которой он показался без передних зубов. В кадре артист обнимается с Деруло и, похоже, совершенно не держит на него зла.Напомним,