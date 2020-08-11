Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети

11 августа 2020 14:35 Юлия Крутиева
Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети
Актриса Ирма Витовская
instagram.com/vitovskavantsa

Актриса Ирма Витовская удивила неожиданными переменами в своем имидже.

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В минувший понедельник заслуженная артистка Украины Ирма Витовская побывала в салоне красоты, откуда вышла совершенно «другим» человеком.

Из блондинки мастер перекрасил часть волос Витовской в розовый цвет. Результат необычного перевоплощения актриса продемонстрировала в Инстаграм.

Поклонники Ирмы тут же стали выдвигать предположения, почему она решилась на такое преображение. Оказалось, все это она сделала ради роли в фильме «Между нами».

Актриса Ирма Витовская / instagram.com/vitovskavantsa
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В этом украинском психологическом триллере Витовская предстанет в образе врача-гинеколога, которая является жертвой домашнего насилия.

Зйомки,
– коротко подписала фото Ирма Витовская.

Подписчикам Ирмы Витовской очень понравился образ звезды. Они засыпали свою любимицу комплиментами и попросили оставаться и далее с таким цветом волос.

Напомним,

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