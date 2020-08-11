Ирма Витовская кардинально сменила имидж, вызвав ажиотаж в Сети
Актриса Ирма Витовская удивила неожиданными переменами в своем имидже.
Из блондинки мастер перекрасил часть волос Витовской в розовый цвет. Результат необычного перевоплощения актриса продемонстрировала в Инстаграм.
Поклонники Ирмы тут же стали выдвигать предположения, почему она решилась на такое преображение. Оказалось, все это она сделала ради роли в фильме «Между нами».
Зйомки,– коротко подписала фото Ирма Витовская.
Подписчикам Ирмы Витовской очень понравился образ звезды. Они засыпали свою любимицу комплиментами и попросили оставаться и далее с таким цветом волос.
Напомним,