Анна Кошмал поделилась редким снимком 2-летнего сына

Актриса Анна Кошмал ведет довольно скрытный образ жизни.

Несмотря на свою популярность, звезда сериалов "Сваты" и "Папик" Анна Кошмал личную жизнь максимально скрывает от публики. В соцсетях девушка не показывает ни своего мужа, ни сына.

В июне мальчику исполнилось уже 2 годика. Лицо малыша фолловеры актрисы не видели, лишь изредка Анна публиковала снимки, где сын и муж были запечатлены со спины.

Анна Кошмал показала мужа и сына / instagram.com/smorkovkina

На днях Анна Кошмал решила порадовать свою армию поклонников и поделилась редким кадром 2-летнего Михаила.

Мотыльки. Мой,

– лаконично подписала фотографию звезда.

Анна Кошмал с сыном / instagram.com/smorkovkina

Рассмотреть личико ребенка подписчикам не удалось, а вот не заметить, как подрос Миша, было невозможно. В комментариях к публикации мама и сын буквально были засыпаны комплиментами, а кто-то даже отметил, что малыш очень похож на Анну.

Напомним,