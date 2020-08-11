Анна Кошмал поделилась редким снимком 2-летнего сына
11 августа 2020 13:25
Юлия Крутиева
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina
Актриса Анна Кошмал ведет довольно скрытный образ жизни.
Несмотря на свою популярность, звезда сериалов "Сваты" и "Папик" Анна Кошмал
личную жизнь максимально скрывает от публики. В соцсетях девушка не показывает ни своего мужа, ни сына.
В июне мальчику исполнилось уже 2 годика. Лицо малыша фолловеры актрисы не видели, лишь изредка Анна публиковала снимки, где сын и муж были запечатлены со спины.
Анна Кошмал показала мужа и сына / instagram.com/smorkovkina
На днях Анна Кошмал решила порадовать свою армию поклонников и поделилась редким кадром 2-летнего Михаила.
Мотыльки. Мой,
– лаконично подписала фотографию звезда.
Анна Кошмал с сыном / instagram.com/smorkovkina
Рассмотреть личико ребенка подписчикам не удалось, а вот не заметить, как подрос Миша, было невозможно. В комментариях к публикации мама и сын буквально были засыпаны комплиментами, а кто-то даже отметил, что малыш очень похож на Анну.
Напомним,