Анна Кошмал поделилась редким снимком 2-летнего сына

11 августа 2020 13:25 Юлия Крутиева
Анна Кошмал поделилась редким снимком 2-летнего сына
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

Актриса Анна Кошмал ведет довольно скрытный образ жизни.

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Несмотря на свою популярность, звезда сериалов "Сваты" и "Папик" Анна Кошмал личную жизнь максимально скрывает от публики. В соцсетях девушка не показывает ни своего мужа, ни сына.

В июне мальчику исполнилось уже 2 годика. Лицо малыша фолловеры актрисы не видели, лишь изредка Анна публиковала снимки, где сын и муж были запечатлены со спины.

Анна Кошмал показала мужа и сына / instagram.com/smorkovkina

На днях Анна Кошмал решила порадовать свою армию поклонников и поделилась редким кадром 2-летнего Михаила.

Мотыльки. Мой,
– лаконично подписала фотографию звезда.

Анна Кошмал с сыном / instagram.com/smorkovkina

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Рассмотреть личико ребенка подписчикам не удалось, а вот не заметить, как подрос Миша, было невозможно. В комментариях к публикации мама и сын буквально были засыпаны комплиментами, а кто-то даже отметил, что малыш очень похож на Анну.

Напомним,

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