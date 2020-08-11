Детектор лжи: стало известно имя ведущего психологического проекта

11 августа 2020 13:02 Юлия Крутиева
Детектор лжи: стало известно имя ведущего психологического проекта
Детектор лжи: стало известно имя ведущего психологического проекта
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ приступил к съемкам 10-го сезона психологического проекта "Детектор лжи".

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Его ведущим стал Дмитрий Карпачев. Директор студии StarLightProduction Анна Калина объясняет:

Для меня «Детектор лжи» – это «Детектор лжи с Дмитрием Карпачевым». Честно говоря, мы даже не рассматривали вариант другого ведущего. Главная цель проекта – помочь людям раскрыться, решить их жизненные проблемы. И как раз Дмитрий – своего рода проводник, который может помочь героям в их вопросах. Он – определяющий фактор данного проекта, его неотъемлемая часть. Мне кажется, люди приходят на «Детектор» в большей степени к Карпачеву.

Ведущий проекта "Детектор лжи" Дмитрий Карпачев / пресс-служба канала СТБ

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Отдельного внимания заслуживает студия 10-го сезона, которая будет отличаться от предыдущей. По словам Анны Калины, ее концепция – «Под микроскопом». Именно этот прибор напоминает конструкция под потолком студии. «Под микроскопом» будут находиться и участники, и группа поддержки, и взаимоотношения между ними.

Отметим, «Детектор лжи» – это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Проект появился в эфире СТБ в 2012 году, и до 2016-го вышло девять сезонов с ведущим Дмитрием Карпачевым. В 2016 году производство проекта было приостановлено телеканалом СТБ.

Детектор лжи-10: осенью на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Проект производит студия StarLightProduction, директором которой является Анна Калина. Шеф-редактор проекта – Людмила Хандусь.

Премьерные выпуски 10-го сезона зрители увидят уже этой осенью. О дате премьеры телеканал СТБ сообщит совсем скоро.

Напомним,

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