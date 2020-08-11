Детектор лжи: стало известно имя ведущего психологического проекта
Телеканал СТБ приступил к съемкам 10-го сезона психологического проекта "Детектор лжи".
Для меня «Детектор лжи» – это «Детектор лжи с Дмитрием Карпачевым». Честно говоря, мы даже не рассматривали вариант другого ведущего. Главная цель проекта – помочь людям раскрыться, решить их жизненные проблемы. И как раз Дмитрий – своего рода проводник, который может помочь героям в их вопросах. Он – определяющий фактор данного проекта, его неотъемлемая часть. Мне кажется, люди приходят на «Детектор» в большей степени к Карпачеву.
Отметим, «Детектор лжи» – это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Проект появился в эфире СТБ в 2012 году, и до 2016-го вышло девять сезонов с ведущим Дмитрием Карпачевым. В 2016 году производство проекта было приостановлено телеканалом СТБ.
Проект производит студия StarLightProduction, директором которой является Анна Калина. Шеф-редактор проекта – Людмила Хандусь.
Премьерные выпуски 10-го сезона зрители увидят уже этой осенью. О дате премьеры телеканал СТБ сообщит совсем скоро.
Напомним,