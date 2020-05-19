Холостяк-10: Дмитрий Карпачев дал советы, как понравиться мужчине

Уже в эту пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ выйдет финальный выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

Главный герой Макс Михайлюк примет судьбоносное решение и вручит кольцо одной из двух участниц – Дане или Даше. Однако иногда многие девушки в желании понравиться тому самому мужчине забывают о самом главном. О чем именно – рассказал эксперт и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев в онлайн пост-шоу проекта «Холостяк» в Instagram с Григорием Решетником.

Многие женщины заботятся вопросом, как понравиться мужчине. Но он является неправильным, – отметил Дмитрий Карпачев. – Перед тем, как озадачить себя этим, нужно сначала найти ответ на вопрос: «А как понравиться себе?». И только тогда, когда женщина будет нравиться себе, когда она будет довольна тем, какая она, как она выглядит и живет, вопрос, как же понравиться мужчине, перестанет быть актуальным. Ответ на него сформируется сам собой. Мужчинам нравятся женщины, которые нравятся сами себе.

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

По словам психолога, чтобы быть довольной собой, нужно о себе заботиться.

Женщине нужно думать о том, что ей нравится. Вести себя так, как ей хочется, а не так, как этого хотят другие. В каком-то смысле здесь должен работать здоровый эгоизм, – объяснил эксперт. – Любовь к себе проявляется в заботе о себе. Ведь когда мы любим детей, что мы делаем? Заботимся о них, делаем для них все самое лучшее. Мы их оберегаем, проявляем к ним внимание. А если мы любим себя, мы все лучшее берем себе, заботимся о себе, уделяем себе внимание. Вот с этого и нужно начинать.

Смотрите финал романтического реалити «Холостяк-10» в пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ!

Напомним,