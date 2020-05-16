Холостяк-10: подробности 11 выпуска – мнение родителей Макса о девушках и последняя Церемония роз
В 11 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» Макс Михайлюк пригласил трех участниц в Одессу – свой родной город.
Первой с родителями Макса знакомилась Дана. Мужчина пригласил девушку на 13-ю станцию Большого Фонтана, где работал официантом в возрасте 14 лет. Вскоре пришло время знакомства с родителями. Дана вела себя достаточно уверенно, маме вручила украинский оберег, а отцу как главе семьи преподнесла булаву.
Она вела себя достаточно спокойно и уверенно. Мы, наверное, больше волновались, ведь это была первая из трех девушек, которая пришла с нами знакомиться,– отметил отец Макса.
Я готовлю лишь элементарные блюда. Не люблю стоять у плиты. Может, все изменится, когда появится любимый человек,– заявила Дана.
Второе свидание у Макса произошло с Викой. Сперва мужчина решил показать девушке значимое место, где он понял, что хочет стать пилотом. В одесском аэропорту Холостяк признался, что диспетчерский центр, где работал его отец, помог ему осознать всю силу желания летать.
Во время ужина к семейному столу присоединился и лучший друг Макса – Ярослав.Вика решила не терять времени и рассказать о себе побольше:
Я сильна в кулинарии. Считаю себя хозяйственной. Поэтому смотрю много видеоуроков. Ранее я занималась и танцами, и пением. Ездила на конкурсы по вокалу. Параллельно занималась и рисованием. Сейчас я менеджер и администратор. Есть над чем поработать. Все телефонные звонки на мне. Есть жилка перфекционизма.
Она очень любит много разговаривать. Заполняет собой все пространство.
Хотелось показать, какой ее вижу я,– объяснил свой поступок Холостяк.
Она очень открытый и простой человек. Ее не нужно вычислять. Просто нужно немного полюбить себя.
Посоветовавшись с родителями, Макс принял решение самостоятельно. На последней Церемонии роз мужчина отметил, что этот выбор дался ему довольно нелегко. И несмотря на симпатию и расположенность к Виктории, Холостяк сообщил, что не готов дать ей розу.
Ты понравилась моим родителям, и для меня это важно. Я всегда отмечал для себя в тебе твою женскую хитрость, и она казалась милой. Но меня не покидало ощущение, что ты излишне пыталась подчеркнуть свои качества. Ты пытаешься показать лишь положительные стороны, не задумываясь о недостатках. В такие моменты человек перестает самосовершенствоваться. Я ждал, что со временем ты станешь для меня до конца открытой. К сожалению, я не могу дать тебе эту розу,– признался Макс.
Не хочу в это верить… Зачем я влюбилась? Я желаю ему только счастья. Пусть найдет свою вторую половинку, но очень жаль, что ею стану не я,– заключила Вика.
Не пропустите в следующую пятницу, 22 мая, в 19:00 долгожданный финал! Главный герой Макс примет судьбоносное решение. Кто же станет его избранницей, а чье сердце разобьется? Не пропустите в 12 выпуске романтического реалити «Холостяк-10» на СТБ!
Напомним,