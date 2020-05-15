Бойфренд Регины Тодоренко едва ее не застрелил

15 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Бойфренд Регины Тодоренко едва ее не застрелил
Телеведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

После скандала, в который недавно угодила Регина, в своих интервью она все чаще стала поднимать тему домашнего насилия.

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И недавно звезда рассказала, что она также в свое время находилась в нездоровых отношениях. Регина Тодоренко призналась, что встречалась с парнем, который был очень ревнивым.

Он ревновал артистку ко всему и ко всем. А такая необоснованная и сильная ревность, как отметила Тодоренко, и является признаком того, что в будущем этот человек способен на насилие.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko
Также Регина вспомнила ситуацию, когда едва не стала жертвой. Все случилось в тот момент, когда поклонник просто подошел сделать с ней фото.

Ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться, – рассказала певица сайту Медуза. – На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет – у него было с собой оружие, – направил на нас и сказал: "Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро".

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Звезда тогда сделала все, что сказал бойфренд. Теперь она с ужасом вспоминает все произошедшее, и сейчас благодарна Богу, что тогда хватило смелости и ума разорвать отношения.

Напомним, 

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