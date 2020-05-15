Бойфренд Регины Тодоренко едва ее не застрелил
После скандала, в который недавно угодила Регина, в своих интервью она все чаще стала поднимать тему домашнего насилия.
Он ревновал артистку ко всему и ко всем. А такая необоснованная и сильная ревность, как отметила Тодоренко, и является признаком того, что в будущем этот человек способен на насилие.
Ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться, – рассказала певица сайту Медуза. – На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет – у него было с собой оружие, – направил на нас и сказал: "Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро".
Напомним,