Холостяк-10: с кем из участниц Макс попрощается в шаге от финала

14 мая 2020 23:30 Юлия Крутиева
Холостяк-10: с кем из участниц Макс попрощается в шаге от финала
Холостяк 10 сезон Даша, Дана и Вика
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 15 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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Главный герой Макс Михайлюк познакомит трех участниц – Вику, Дану и Дашу – со своими самыми близкими людьми – родителями. А пройдет долгожданная встреча в родном городе Холостяка – Одессе. Подробности выпуска читайте в анонсе.

Всего три девушки получили возможность стать еще ближе к Максу и познакомиться с его близкими. Но прежде, чем встретиться с родителями, Холостяк проведет время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет.

Очень горжусь тем, что я одессит, – поделится главный герой. – Обожаю свой город. Куда бы я не поехал или не полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк с родителями / пресс-служба канала СТБ
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Во время индивидуальных встреч Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые одесские места, где раньше часто проводил время. А после прогулок и душевных разговоров девушки встретятся с родными Холостяка.

Родители немножко волнуются, – признается Макс. – Для них это тоже очень ответственный момент.

Холостяк 10 сезон папа Макса и Даша / пресс-служба канала СТБ
Однако помимо мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы обескуражат участниц и даже заставят понервничать!

Он задавал вопросы в лоб. И ему нужно было конкретно знать ответы,
– скажет после общения с мужчиной одна из участниц.

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Не менее прямолинейными будут и родители Холостяка, ведь им важно видеть искренние чувства будущей избранницы сына. Не смутит ли родных Макса то, что Дана ранее участвовала в другом телевизионном проекте об отношениях? Кто из девушек переусердствует с самопрезентацией? И главная интрига – с кем Макс попрощается в шаге от финала?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 15 мая в 19:00, на СТБ! А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram. Гостями прямого эфира станут участницы реалити – Вика, Даша и Дана.

Напомним, 

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