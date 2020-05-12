Холостяк-10: Макс и участницы рассказали забавные истории из детства и поделились фото
12 мая 2020 22:00
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ
В прошлом выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» главный герой Макс познакомился с семьями четырех участниц.
Читайте такжеРомантика просто зашкаливала! Яна Глущенко рассказала, как отпраздновала годовщину свадьбыОт родителей девушек мужчина узнал, какими их дочери были в детстве и чем жили до проекта. Помимо того, в выпуске Холостяк и участницы поделились детскими воспоминаниями, которые по сегодняшний день вызывают у них улыбку. Читайте истории в материале.
Макс рассказал, что в детстве был активным и озорным мальчишкой:
Я был хорошим ребенком (смеется). На самом деле, приносил своим родителям достаточно много проблем. Однажды в садике я собрал всех пацанов со своей группы, и мы пошли ко мне домой. Для этого нужно было перейти дорогу – там довольно активный поток автомобилей и нет пешеходного перехода. Но мы это сделали. Я жил на первом этаже, и мы решили залезть через балкон (смеется). Когда воспитатели спохватились, где же дети, началась паника. А мы благополучно сидели у меня дома и общались. Было весело.
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ
Холостяк 10 сезон Вика / пресс-служба канала СТБ
На даче мы держали козу, и она привела козлят. Помню, говорю родным: «Хочу козленка». Мне дедушка решил одного оставить. Его звали Чип. И я ему красила губы (смеется).
Холостяк 10 сезон Вика / пресс-служба канала СТБ
Холостяк 10 сезон Дана / пресс-служба канала СТБ
У меня был лучший друг – пес Рыжик. Я ему все рассказывала, научила выполнять все команды. Это была моя любовь. Но Рыжик исчез. Я его искала через наше областное телевидение. Написала письмо, с его фотографией. Разумеется, я его не нашла. Когда у меня будет семья, я очень хочу собаку.
Холостяк 10 сезон Дана / пресс-служба канала СТБ
У меня братья-близнецы, младше меня на 5 лет. Без дополнительной помощи не каждый может выдержать. Я и в садик перестала ходить – помогала маме. Она одного кормит с бутылочки, а я – второго. Малые были капризными. Представьте, один ребенок орет, а тут два! Но близнецы – это кайфово.
Холостяк 10 сезон Даша / пресс-служба канала СТБ
Я в карты и шашки играла! А еще дедушке сигары крутила (смеется). Детство для меня – это счастливое время.
Холостяк 10 сезон Кристина / пресс-служба канала СТБ
Напомним,