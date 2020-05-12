Оксана Байрак сделала реставрацию зубов актрисе Первых ласточек: Она всем их делает

12 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Оксана Байрак сделала реставрацию зубов актрисе Первых ласточек: Она всем их делает
Актеры сериала Первые ласточки
instagram.com/polina_nosykhina

Полина Носыхина рассказала о своем опыте сотрудничества с украинской королевой драм.

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В сериале «Первые ласточки» Новый канал собрал не только известных профессионалов, но и молодых актеров, которые только начинают двигаться по карьерной лестнице. Хотя некоторые из них давно знакомы публике, например, актриса Полина Носыхина, сыгравшая из-балованную школьницу Леру Фаркаш. 

До этого Полину можно было увидеть в фильме и сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, которую считают королевой драм. Ради этих ролей девушке пришлось пойти на не-большую коррекцию внешности. 

Актриса первых ласточек Полина Носыхина / пресс-служба Нового канала

У Оксаны Байрак есть какая-то мания на зубы, она всем их делает. Когда я снималась у нее, мне тоже пришлось сделать реставрацию зубров. У меня были не очень ровные клыки, поэтому стоматолог их пилил и ставил пломбы,
– рассказала Полина в разговоре с актером Кареном Варданяном.

Судя по всему, о процедуре актриса ни капли не жалеет. Тем более, что реставрация зубов была сделана за счет Байрак.

Напомним,

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