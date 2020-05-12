Оксана Байрак сделала реставрацию зубов актрисе Первых ласточек: Она всем их делает
Полина Носыхина рассказала о своем опыте сотрудничества с украинской королевой драм.
До этого Полину можно было увидеть в фильме и сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, которую считают королевой драм. Ради этих ролей девушке пришлось пойти на не-большую коррекцию внешности.
У Оксаны Байрак есть какая-то мания на зубы, она всем их делает. Когда я снималась у нее, мне тоже пришлось сделать реставрацию зубров. У меня были не очень ровные клыки, поэтому стоматолог их пилил и ставил пломбы,– рассказала Полина в разговоре с актером Кареном Варданяном.
Судя по всему, о процедуре актриса ни капли не жалеет. Тем более, что реставрация зубов была сделана за счет Байрак.
Напомним,