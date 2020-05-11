Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020
11 мая 2020 21:05
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020
кадр из видео
На тринадцатой неделе реалити Нового канала «пацанки» в очередной раз устроили драку, чем поставили под сомнение свое право оставаться в Школе леди
Читайте такжеНужно желание все это реализовать наяву: Виталий Козловский о сексе втроем и эротических фантазияхВпервые за много недель участницы «Від пацанки до панянки-4» (Новый канал) вновь взялись за выяснение отношений привычным способом – девушки подрались прямо посреди съемок клипа Jerry Heil.
На этой неделе я себя не контролировала, – откровенно призналась Женя #Батюшка Мазур. – Мне очень стыдно, особенно перед Екатериной Виноградовой. Ведь именно для меня она применила свое право вето и вернула в Школу леди. Я расстроила ее своим поведением.
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020 / пресс-служба Нового канала
Что бы Юлия ни говорила, но она в течение недели сознательно провоцировала Евгению, – встала на защиту Евгении заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Она почему-то решила, что имеет статус особенной и неприкосновенной. Мы слишком многое ей прощали.
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020 / пресс-служба Нового канала
Не самым лучшим образом вела себя и Виктория Алехина, – высказала мнение еще одна заместитель директора Ирина Зайцева. – Она считает себя лучшей из лучших и убеждена, что звание президента Школы гарантирует ей победу или хотя бы участие в финале.
Читайте такжеРевизор. Карантин: проверка столичного МАФа шокировала количеством нарушений и угроз здоровьюРаскритиковали преподаватели поведение и других «пацанок», чем поставили под угрозу дальнейшее участие всей пятерки.
Я еще далеко не всему научилась, – разволновалась Настя #Мивина Иваненко, которая совсем недавно стала участницей четвертого сезона. – Мне еще есть куда развиваться.
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020 / пресс-служба Нового канала
На этой неделе уже не будет ни лучшей, ни худшей ученицы, – подытожила Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки», которое уже четыре года показывает Новый канал. – Они все вышли на финишную прямую. И теперь каждая работает на главный результат – победу в проекте.
Напомним,