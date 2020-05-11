Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020

11 мая 2020 21:05 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020
кадр из видео

На тринадцатой неделе реалити Нового канала «пацанки» в очередной раз устроили драку, чем поставили под сомнение свое право оставаться в Школе леди

Читайте такжеНужно желание все это реализовать наяву: Виталий Козловский о сексе втроем и эротических фантазиях
Впервые за много недель участницы «Від пацанки до панянки-4» (Новый канал) вновь взялись за выяснение отношений привычным способом – девушки подрались прямо посреди съемок клипа Jerry Heil.

На этой неделе я себя не контролировала, – откровенно призналась Женя #Батюшка Мазур. – Мне очень стыдно, особенно перед Екатериной Виноградовой. Ведь именно для меня она применила свое право вето и вернула в Школу леди. Я расстроила ее своим поведением.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020 / пресс-служба Нового канала
Конфликт в Евгении #Батюшки возник с Юлей #Бандиткой Чигринец и Викой #Боксершей Алехиной. С первых дней между девушками идет борьба за лидерство.

Что бы Юлия ни говорила, но она в течение недели сознательно провоцировала Евгению, – встала на защиту Евгении заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Она почему-то решила, что имеет статус особенной и неприкосновенной. Мы слишком многое ей прощали.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020 / пресс-служба Нового канала
Не самым лучшим образом вела себя и Виктория Алехина, – высказала мнение еще одна заместитель директора Ирина Зайцева. – Она считает себя лучшей из лучших и убеждена, что звание президента Школы гарантирует ей победу или хотя бы участие в финале.

Читайте такжеРевизор. Карантин: проверка столичного МАФа шокировала количеством нарушений и угроз здоровью
Раскритиковали преподаватели поведение и других «пацанок», чем поставили под угрозу дальнейшее участие всей пятерки.

Я еще далеко не всему научилась, – разволновалась Настя #Мивина Иваненко, которая совсем недавно стала участницей четвертого сезона. – Мне еще есть куда развиваться.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020 / пресс-служба Нового канала
На этой неделе уже не будет ни лучшей, ни худшей ученицы, – подытожила Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки», которое уже четыре года показывает Новый канал. – Они все вышли на финишную прямую. И теперь каждая работает на главный результат – победу в проекте.

Читайте такжеЖенские секреты: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале на канале Украина
Преподаватели не смогли сразу решить, кто из «пацанок» должен покинуть Школу леди за шаг от полуфинала. Поэтому взяли тайм-аут на неделю.

Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал личная жизнь кто покинул шоу новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Супермама: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 11.05.2020)
Телешоу

Супермама: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 11.05.2020)
Говорит Украина: Любовница родила, а жена ребенка захотела? (эфир от 11.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Любовница родила, а жена ребенка захотела? (эфир от 11.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Телешоу

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK