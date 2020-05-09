Назара Заднепровского подозревали в протекции именитых родственников

Эксклюзив 9 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Назара Заднепровского подозревали в протекции именитых родственников
Актер ситкома "Будиночок на щастя" Назар Заднепровский
пресс-служба Нового канала

Актер ситкома "Будиночок на щастя" (Новый канал) рассказал, как непросто ему было продолжать актерскую династию.

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Народный артист Украины Назар Заднепровский – представитель четвертого поколения актеров. И нести это "звание" исполнителю главной роли в ситкоме Нового канала "Будиночок на щастя" было не всегда легко. От него требовали больше, чем от обычного актера.

Когда на ипподроме у двух породистых лошадок рождается жеребенок, все ждут, «выстрелит» ли он, – сравнил во время «Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой» Назар Заднепровский. – Вот и на меня все смотрели через увеличительное стекло. Считали, что в театр взяли исключительно из-за фамилии.

Актеры ситкома "Будиночок на щастя" / пресс-служба Нового канала
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В то же время исполнителю роли Василя в ситкоме "Будиночок на щастя" было волнительно работать с родственниками. Он чувствовал одновременно и опеку, и пристальное внимание.

С отцом (народным артистом Лесем Заднепровским – прим.ред.) мы работаем в одном театре с 1996 года, – вспомнил Назар. – Там же служила моя бабушка Юлия Семеновна Ткаченко. Поэтому, с одной стороны, было у кого спросить, с кем посоветоваться. А с другой – я чувствовал огромную ответственность.

Актеры ситкома "Будиночок на щастя" / пресс-служба Нового канала
Напряжение спало, когда Назар Заднепровский сначала получил звание заслуженного, а впоследствии – народного артиста Украины.

Несмотря на все, я очень надеюсь, что мои дети, сын и дочь, тоже решат стать актерами. Но если нет, я приму любой их выбор,
– признался он.

Напомним,

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