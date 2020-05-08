Від пацанки до панянки-4: Женю #Батюшку Мазур "отправили" в наркопритон, а Катю Большакову – в интернат
Перед стартом четвертого сезона реалити Новый канал ошеломил новостью: Jerry Heil написала саундтрек для «Від пацанки до панянки».
Было честью написать трек для такого проекта, – говорит певица. – Эта песня об обычных девочках, которыми мы все являемся. Я сама выросла в простой семье. И хотела на своем примере показать, что все в этой жизни возможно.
Она жила на каких-то очень непорядочных квартирах, – удивляется Женя Мазур. – Ей приходилось переступать через алкашей, чтобы дойти домой. А когда Jerry Heil насобирала 30 тысяч гривен, чтобы снять первый клип, тот оказался провальным.
На декорациях были надписи: «Катя – дрянь», «Мы всем расскажем, какая ты шлюха», – говорит «пацанка». – Мыслями я была в интернате. Там мне эти фразы говорили все. Я не хотела плакать и вспоминать это, но слезы сами лились.
Смогут ли девушки взять себя в руки – смотрите в понедельник, 11 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,