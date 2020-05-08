Від пацанки до панянки-4: Женю #Батюшку Мазур "отправили" в наркопритон, а Катю Большакову – в интернат

8 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Женю #Батюшку Мазур
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Перед стартом четвертого сезона реалити Новый канал ошеломил новостью: Jerry Heil написала саундтрек для «Від пацанки до панянки».

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За четыре месяца песню #НЕБЕЙБІ исполнительницы Jerry Heil на YouTube прослушали более миллиона раз.

Было честью написать трек для такого проекта, – говорит певица. – Эта песня об обычных девочках, которыми мы все являемся. Я сама выросла в простой семье. И хотела на своем примере показать, что все в этой жизни возможно.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Певица поделилась с «пацанками» историей своего нелегкого пути к нынешнему успеху.

Она жила на каких-то очень непорядочных квартирах, – удивляется Женя Мазур. – Ей приходилось переступать через алкашей, чтобы дойти домой. А когда Jerry Heil насобирала 30 тысяч гривен, чтобы снять первый клип, тот оказался провальным.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
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Новый канал в реалити «Від пацанки до панянки» решил показать свою версию клипа на песню #НЕБЕЙБІ. «Пацанки» сыграли самих себя в очень знакомых декорациях. Юлю #Бандитку Чигринец отправили в комнату с цепями, Женю #Батюшку Мазур – в «наркопритон», Вике #Боксерше Алехиной напомнили о том, как она причиняла себе физическую боль, а Катюше – жизнь в интернате.

На декорациях были надписи: «Катя – дрянь», «Мы всем расскажем, какая ты шлюха», – говорит «пацанка». – Мыслями я была в интернате. Там мне эти фразы говорили все. Я не хотела плакать и вспоминать это, но слезы сами лились.

Смогут ли девушки взять себя в руки – смотрите в понедельник, 11 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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Новый Канал личная жизнь новости телешоу Jerry Heil Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур

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