Jerry Heil рассказала, чью утрату не может пережить до сих пор: Буду реветь

3 апреля 2020 08:11 Александр Кива
Jerry Heil рассказала, чью утрату не может пережить до сих пор: Буду реветь
Певица Jerry Heil
пресс-служба

Певица Jerry Heil стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес.

Читайте такжеАктеры студии Мамахохотала показали, чем занимаются на карантине
Не смотря на огромную популярность, девушке трудно справиться с драмой, которая заставляет ее плакать каждый раз, когда она о ней думает. Этим Jerry Heil поделилась в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Jerry Heil до сих пор сложно свыкнуться с потерей бабушки.

«Я сейчас реветь буду, – вспомнив о близком человеке, сказала певица. – У меня с бабушкой связаны яркие воспоминания. Например, мы стоим с ней на заднем дворе, и она показывает мне: «В ту сторону Васильков, в эту сторону Киев». Бабушка всегда очень сильно обо мне заботилась. Больше, чем мама».

Когда однажды Jerry Heil предложила бабушке сняться для инстаграма, та сразу согласилась.

«Я даже не знала, что бабушка настолько артистичная, – сказала певица. – Я включила камеру и попросила что-то прокомментировать. Бабушка Женя запросто это сделала!»

У Яны сохранилось видео, где бабушка сидит в кругу родных за несколько дней до того, когда ее не станет. Случился инфаркт, и самого близкого человека не стало.

«Я до последнего не верила, – сказала певица. – Я сидела и мысленно посылала ей энергию. Верила, что бабушку можно будет спасти».

Читайте такжеКоронавирус везде! Как безопасно ездить в лифте
Самый дорогой человек оставил хорошие воспоминания, которые певица не забудет всю жизнь.

«Я всегда чувствую, что надо мной словно какое-то тепло», – поделилась Яна. Она верит, что бабушка ее всегда поддерживает.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире телеканала «Украина» по будням в 9:30!

 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд канал Украина новости Jerry Heil драмы звезд

Материалы по теме

Холостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на Церемонии
Новости

Холостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на Церемонии
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 6 выпуске от 04.04.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Звезда Папиных дочек впервые показала лицо старшего сына от известного актера: копия отца
Новости

Звезда Папиных дочек впервые показала лицо старшего сына от известного актера: копия отца

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK