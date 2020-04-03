Jerry Heil рассказала, чью утрату не может пережить до сих пор: Буду реветь

Певица Jerry Heil стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес.

Не смотря на огромную популярность, девушке трудно справиться с драмой, которая заставляет ее плакать каждый раз, когда она о ней думает. Этим Jerry Heil поделилась в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Jerry Heil до сих пор сложно свыкнуться с потерей бабушки.

«Я сейчас реветь буду, – вспомнив о близком человеке, сказала певица. – У меня с бабушкой связаны яркие воспоминания. Например, мы стоим с ней на заднем дворе, и она показывает мне: «В ту сторону Васильков, в эту сторону Киев». Бабушка всегда очень сильно обо мне заботилась. Больше, чем мама».

Когда однажды Jerry Heil предложила бабушке сняться для инстаграма, та сразу согласилась.

«Я даже не знала, что бабушка настолько артистичная, – сказала певица. – Я включила камеру и попросила что-то прокомментировать. Бабушка Женя запросто это сделала!»

У Яны сохранилось видео, где бабушка сидит в кругу родных за несколько дней до того, когда ее не станет. Случился инфаркт, и самого близкого человека не стало.

«Я до последнего не верила, – сказала певица. – Я сидела и мысленно посылала ей энергию. Верила, что бабушку можно будет спасти».

Самый дорогой человек оставил хорошие воспоминания, которые певица не забудет всю жизнь.

«Я всегда чувствую, что надо мной словно какое-то тепло», – поделилась Яна. Она верит, что бабушка ее всегда поддерживает.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире телеканала «Украина» по будням в 9:30!

Напомним,