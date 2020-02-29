Jerry Heil удивила признанием: «Никогда не влюблялась и не занималась сексом»

29 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Jerry Heil удивила признанием: «Никогда не влюблялась и не занималась сексом»
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

На тему личной жизни артистке говорить очень тяжело.

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Певица Jerry Heil после Национального отбора на Евровидение дала откровенное интервью, где рассказала не только о творческом пути, но и об отношениях с противоположным полом.

Звезда призналась, что жизнерадостной и романтичной ее можно видеть только в творчестве, а в личной жизни это не ее история. Девушке не знакомо чувство любви, а праздник День влюбленных она не воспринимает, поскольку никогда раньше не чувствовала внимание от парней, а сейчас не знает как на это правильно реагировать.

За 24 года у Яны не было серьезных отношений, а последний раз она встречалась с парнем 3 года назад, отношения продлились всего 3 месяца. Истоки своей закомплексованности девушка видит в своей семье.

У мамы с папой также сложные отношения и она не умеет принимать от него слова любви. Нет такого, чтобы она ответила ему. И у меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь. Моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять ... Я какая-то как поломанная, что со мной не так,
‒ призналась артистка, едва сдерживая слезы.

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К физической близости с мужчиной исполнительница также не готова. Она не встретила еще «своего» человека.

Я до сих пор не умею принимать внимание мужчин. Я закрываюсь и не могу себя почувствовать секси... У меня всегда было такое ощущение: если ты не видишь с человеком будущего, смысл, ради чего,
‒ заявила Jerry Heil.

Напомним,

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