Неймовірні дуети 6 випуск від 25.09.2024 дивитися онлайн

12 жовтня 2024 11:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 6 випуск від 25.09.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 6 випуск онлайн від 25.09.2024
Пресслужба Нового каналу

25 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 6 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 25.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: зірковий наставник цього випуску шоу Jerry Heil. Вона готова докласти максимум зусиль, щоб перетворити амбітних молодих артистів на справжніх зірок! Кожен з учасників боротиметься не лише із сильним суперником, а й зі своїми страхами. Дізнайся, хто з них здивує глядачів із першої ноти та зуміє подолати всі перепони на шляху до мрії? І кому вдасться завоювати серця глядачів і журі? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 6 випуск від 25.09.2024.

6 випуск шоу Неймовірні дуети 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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