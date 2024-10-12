Неймовірні дуети 6 випуск від 25.09.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: зірковий наставник цього випуску шоу Jerry Heil. Вона готова докласти максимум зусиль, щоб перетворити амбітних молодих артистів на справжніх зірок! Кожен з учасників боротиметься не лише із сильним суперником, а й зі своїми страхами. Дізнайся, хто з них здивує глядачів із першої ноти та зуміє подолати всі перепони на шляху до мрії? І кому вдасться завоювати серця глядачів і журі? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 6 випуск від 25.09.2024.