Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова» Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова» Пресслужба Нового каналу

Якщо ви маєте талант співати й писати пісні, мрієте захопити музичні чарти, але не знаєте, з чого почати карʼєру артиста, тоді «Неймовірні дуети» створені для вас!