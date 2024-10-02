Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова»

2 жовтня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова»
Неймовірні дуети: на шоу прийшов зірка серіалу «Голова»
Пресслужба Нового каналу

Якщо ви маєте талант співати й писати пісні, мрієте захопити музичні чарти, але не знаєте, з чого почати карʼєру артиста, тоді «Неймовірні дуети» створені для вас!

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Щосереди о 20:00 глядачі Нового каналу поринають у шалену атмосферу підготовки до виступу із зірковим наставником. Учасники талант-шоу мають три дні, аби обрати дуетну пісню, знайти образи й вивчити хореографію. Щотижня вибагливе журі обирає найкращого з двох підопічних зіркового конкурента. У суперфіналі, який відбудеться 16 жовтня наживо, на глядачів Нового каналу покладена відповідальна місія – обрати переможця «Неймовірних дуетів»

Сьогодні о 20:00 ми побачимо, з ким солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька готуватиме спільний виступ.

Тут я – прекрасна добра фея з казки: не заважаю учасникам, а лише допомагаю. Дуже довго чекала можливості стати тренеркою і наставницею. І налаштована не лише здобути перемогу в «Неймовірних дуетах», а й залетіти в українські чарти. Переконана, що талант-шоу створене не задля того, аби просто посміятися. Тут ми шукаємо майбутніх хітмейкерів нашої країни, – ділиться Олександра Заріцька. – Мені хочеться знайти різних претендентів. Можливо, дівчину і хлопця. Мрію про учасника, який буде транслятором сучасності та не схожим ні на кого. Важливо, аби в неї чи в нього сяяли очі.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька / Пресслужба Нового каналу

У першому етапі «Неймовірних дуетів» зірковий наставник разом з ведучим Нового каналу Євгеном Таллером переглядають відеовізитівки та відбирають чотирьох найкращих. Фронтвумен KAZKA впізнала деяких учасниць.

Знаю цю дівчину. В неї є фіт з MÉLOVIN. Ставлю їй лайк, але чесно зізнаюся: не знаю, як працювати з її голосом, – каже наставниця шоу. – Сподобалася ще одна учасниця. Вона дуже класна, але мені трохи не вистачило самобутності. Не в плані оригінальності, бо це є. Важливо, щоб її творчість стала неповторною.

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Спробувати сили в «Неймовірних дуетах» вирішив і актор серіалу на Новому каналі, імʼя якого дізнаєтеся в сьогоднішньому випуску. Він пише пісні, музику та створює музичне аранжування.

Оце класно! Одразу скажу: мені подобається його голос і цікава подача, – додає Олександра. – Таки обрала двох найкращих з моїх фаворитів, хоч це було складно. І їх чекає дуже багато роботи.

Нагадаємо, 

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