Неймовірні дуети 5 випуск від 18.09.2024 дивитися онлайн

28 вересня 2024 16:48 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 5 випуск від 18.09.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 5 випуск онлайн від 18.09.2024
Пресслужба Нового каналу

18 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 5 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 18.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: зірковий наставник цього випуску шоу неймовірний Wellboy має обрати двох переможців із тисяч талановитих виконавців. Учасники отримають шанс не тільки розкрити свої найкращі якості, їм доведеться пройти через безліч випробувань, щоб довести свою готовність до фінального виступу. Дізнайтеся просто зараз, хто з амбітних талантів завоює співоче серце Wellboy і здивує своєю майстерністю? Які дуети цього разу приголомшили журі та глядачів своїми унікальними виступами? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 5 випуск від 18.09.2024.

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