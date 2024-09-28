Неймовірні дуети 5 випуск від 18.09.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: зірковий наставник цього випуску шоу неймовірний Wellboy має обрати двох переможців із тисяч талановитих виконавців. Учасники отримають шанс не тільки розкрити свої найкращі якості, їм доведеться пройти через безліч випробувань, щоб довести свою готовність до фінального виступу. Дізнайтеся просто зараз, хто з амбітних талантів завоює співоче серце Wellboy і здивує своєю майстерністю? Які дуети цього разу приголомшили журі та глядачів своїми унікальними виступами? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 5 випуск від 18.09.2024.