Поле 2 сезон 2 випуск від 17.09.2024 дивитися онлайн
17 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 2 випуск проєкту Поле 2 сезон від 17.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другій грі відбудеться неймовірно напружена гра між школяром Артуром та астрологинею Оленою вражає з перших хвилин! Як добре дівчина пам’ятає шкільну програму та чи зможе переграти дев’ятикласника в запитаннях із математики, хімії та фізики? Бій обіцяє бути запеклим, а реакція на фінал вразить усіх! Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 2 випуск від 17.09.2024.
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