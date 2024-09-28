Поле 2 сезон 2 випуск від 17.09.2024 дивитися онлайн

28 вересня 2024 16:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 2 сезон 2 випуск від 17.09.2024 дивитися онлайн
Поле 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.09.2024
Пресслужба Нового каналу

17 вересня на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 2 випуск проєкту Поле 2 сезон від 17.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску квіз-шоу Поле 2 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

У другій грі відбудеться неймовірно напружена гра між школяром Артуром та астрологинею Оленою вражає з перших хвилин! Як добре дівчина пам’ятає шкільну програму та чи зможе переграти дев’ятикласника в запитаннях із математики, хімії та фізики? Бій обіцяє бути запеклим, а реакція на фінал вразить усіх! Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 2 випуск від 17.09.2024.

2 випуск квіз-шоу Поле 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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