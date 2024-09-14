Поле 2 сезон 1 випуск від 10.09.2024 дивитися онлайн
10 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 1 випуск проєкту Поле 2 сезон від 10.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У першій грі відбудеться захоплива дуель, де учасники покажуть свої знання футбольних збірних. Один із гравців є фанатом одеського «Чорноморця», а інший палко підтримує «Реал Мадрид». Хто ж краще розбирається у футбольному світі й виборить перемогу в протистоянні? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 1 випуск від 10.09.2024.
1 випуск квіз-шоу Поле 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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