Фіма Константиновський розповів про найяскравіших учасників другого сезону шоу «Поле»

Ексклюзив 11 вересня 2024 10:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Фіма Константиновський розповів про найяскравіших учасників другого сезону шоу «Поле»
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Чи хотів би Фіма Константиновський побачити друзів на «Полі»?

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Перший сезон «Поля» так полюбився українцям, що вони завалювали проханнями про нові випуски не лише в коментарях у соцмережах Нового каналу, а й дірект ведучого Фіми Константиновського. І сьогодні ми нарешті запремʼєримо другий сезон гри, в яку грає вся країна! За головний приз боротимуться 108 українців, та лише трьом з них вдасться піти з «Поля» з виграшом у 250 тисяч гривень. 

Ведучий Нового каналу не збирається видавати явки, паролі та імена учасників до премʼєри, але точно заінтригує! До слова, деякі з гравців «Поля» виявилися підписниками Фіми.

«Поле» – це проєкт не про питання, категорії та клітинки, а про людей. Тих, хто хоче змінити країну, змінюючи себе та свої цілі. Я зустрів кількох підписників зі свого телеграм-каналу «Збір закритий» і зрозумів, що недарма завів його. Хоч на нього не так багато підписано, на жаль. Але від цього ще приємніше! Були навіть ті, кого я знав особисто, – з усмішкою додає Фіма. – Також мені сподобалося, що нарешті змогли взяти участь коментатори, які писали в соцмережах: «Ой, які легкі категорії». І мені було дуже цікаво спостерігати за їхньою трансформацією (усміхається). Після гри кожен казав, що значно легше відповідати на дивані перед телевізором, аніж на самому «Полі».

Фіма Константиновський розповів про найяскравіших учасників другого сезону шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

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А ось друзів ведучий Нового каналу не хотів би побачити на одній з клітинок квіз-шоу. 

Я не бачу учасників аж до початку зйомок. Тому, якщо мої друзі й захотіли б взяти участь у другому сезоні «Поля», не дізнався би про це, поки не вийшов на знімальний майданчик. І вже тоді нічого не міг би вдіяти. Хоча, чесно кажучи, не дуже хотів би, щоб друзі грали в квіз-шоу, яке я веду. Мені здається, чи не кожен телевізійний проєкт отримує хейт за те, що просто існує зараз. А тут ще й друзі ведучого «Поля». До того ж не думаю, що зміг би якось допомагати учасникам, навіть якщо це мої близькі, – розмірковує Фіма.

Нагадаємо, 

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