Зірка серіалу «Перші ластівки» Олег Гоцуляк освідчився коханій

Виконавець головних ролей у серіалах «Перші ластівки» та «Полкан» Олег Гоцуляк розповів, про яке весілля вони з коханою мріють.

Плюс одне українське акторське подружжя! Зірка серіалів Нового каналу «Перші ластівки» та «Полкан» Олег Гоцуляк освідчився коханій. Його майбутня дружина Дана – акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Пара показала відео з заручин в Instagram, але не додала жодних коментарів. І от вперше Олег Гоцуляк розповідає історію їхнього кохання та подробиці освідчення.

Ми з Даною – одногрупники. Почали зустрічатися на четвертому курсі університету, – каже актор. – Грали дипломну виставу «Прощання в червні». У неї була роль нареченої. Але не моєї! Мій персонаж, за сценарієм, просто був таємно закоханий у дівчину. Та після премʼєри вистави я в реальному житті закохався. Вирішив виправити той драматургічний недолік (усміхається). Відтоді й почалося.

Олег Гоцуляк з коханою / Пресслужба Нового каналу

Попри те, що Олег з коханою у стосунках вже шість років і чудово знають одне одного, все одно під час підготовки до освідчення хлопець шалено хвилювався.

Я довго обирав каблучку. Напевно, мене знають всі продавці в навколишніх ювелірках, – коментує Гоцуляк. – Вирішив освідчитися на весіллі Даниної подруги з театру, яке святкували в Карпатах. Розумів, що кращого місця не може бути. До останнього моменту був упевнений і не хвилювався. Та коли відкривав коробку, руки тремтіли, і я забув усе: на яку руку вдягати каблучку, я маю це робити чи вона сама. Та й взагалі, як би не втратити свідомість! Думав, що в мене буде інсульт. Любителям гострих відчуттів рекомендую (сміється). До речі, добре, що Сашко Рудинський лишився цілим. Бо він, коли біг знімати це дійство, мало не впав. Я думав, що він полетить кудись у Черемош (сміється).

Олег Гоцуляк з коханою / Пресслужба Нового каналу

Дату майбутнього весілля пара поки що не знає та чітко не планує. Але думки з цього приводу вже з’являються.

Сьогодні ми вперше поговорили, яке саме весілля хочемо. Виявилося, що в нас схожий смак. Швидше за все святкуватимемо в селі, на просто неба і з музиками з Молдови, – з усмішкою ділиться Олег Гоцуляк.

Олег Гоцуляк з коханою / Пресслужба Нового каналу

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