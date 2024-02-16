Зірка серіалу «Перші ластівки» Таїсія Щурук вагітна первістком

16 лютого 2024 15:57 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Зірка серіалу «Перші ластівки» Таїсія Щурук вагітна первістком
Зірка серіалу «Перші ластівки» Таїсія Щурук
Пресслужба Нового каналу

Оце так новина! Зірка двох сезонів рейтингового молодіжного серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Таїсія Щурук чекає на поповнення.

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Дівчина опублікувала фотографію тесту на вагітність із двома смужками, що означає позитивний результат.

Підготували подаруночок до Дня святого Валентина, – лаконічно прокоментувала цю чудову звістку акторка.

Зірка серіалу «Перші ластівки» Таїсія Щурук / Пресслужба Нового каналу

Більше деталей Тая поки що не розголошує. Але обіцяє тримати всіх шанувальників її творчості та підписників у курсі.

Дякую за підтримку! Бачу всі повідомлення, але немає часу відповідати, – сказала зірка «‎Перших ластівок». – Поки що не можу дати вичерпної відповіді щодо того, що ви побачили (фото позитивного тесту на вагітність – Прим. ред.). Ми з коханим теж це щойно побачили. Тепер треба зробити низку аналізів, щоб упевнитися. Тож поки що, як то кажуть, stay tuned (з англ. – «залишайтеся на зв’язку»).

Відомо, що обранцем Таї Щурук став український актор та музикант Олександр Жила.

Зірка серіалу «Перші ластівки» Таїсія Щурук з коханим / Пресслужба Нового каналу

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