Фіма Константиновський вперше розповів про свою кохану Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведучий Фіма Константиновський Пресслужба Нового каналу

Кожен має спосіб, за допомогою якого показує іншим, що любить їх. Ведучий «Поля» та капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) розповів про свій досвід.