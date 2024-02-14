Фіма Константиновський вперше розповів про свою кохану
Кожен має спосіб, за допомогою якого показує іншим, що любить їх. Ведучий «Поля» та капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) розповів про свій досвід.
Ведучий проэкту «Поле», капітан команди в шоу «Хто знає?» Фіма Константиновський щасливий у стосунках вже майже рік. Він ексклюзивно розповів Новому каналу, що його мова кохання – обійми.
Ось такий я тактильний чувак. Та, мабуть, почав любити обійматися через Лізу. Кохана просто обожнює обійми. Саме Ліза зробила мене більш романтичним і ніжним, – з усмішкою розповідає Фіма Константиновський. – Нещодавно до нас у гості приїхала її сестра, і ми спали окремо: я на дивані, а вони на ліжку. І ці три дні було так незвично – не обійматися перед сном (усміхається). Хоча інколи буває, що Ліза притуляється до мене в ліжку, а я кажу: «Ой, все, мені незручно». Та пізніше все одно зʼясовується, що уві сні обіймаю її. Просто на автоматі.
Для мене це навіть краще, ніж сказати «Я люблю тебе», хоч ми постійно зізнаємось у коханні одне одному. Приміром, якось обговорювали, що краще – кохати максимально чи безкінечно (усміхається). Ось на такому рівні зараз я романтик, – додає ведучий.
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