Фіма Константиновський вперше розповів про свою кохану

14 лютого 2024 14:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Фіма Константиновський вперше розповів про свою кохану
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Кожен має спосіб, за допомогою якого показує іншим, що любить їх. Ведучий «Поля» та капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) розповів про свій досвід.

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Попри велику війну ми живемо тут і зараз: ходимо на побачення, волонтеримо, зустрічаємося з друзями та рідними, зізнаємося в коханні, донатимо. І не відкладаємо до свят, а робимо це щодня! Адже завтра може не настати. У День святого Валентина повітря ніби наповнене коханням, і тому навіює на нас думки про романтику та найближчих. 

Ведучий проэкту «Поле», капітан команди в шоу «Хто знає?» Фіма Константиновський щасливий у стосунках вже майже рік. Він ексклюзивно розповів Новому каналу, що його мова кохання – обійми. 

Ось такий я тактильний чувак. Та, мабуть, почав любити обійматися через Лізу. Кохана просто обожнює обійми. Саме Ліза зробила мене більш романтичним і ніжним, – з усмішкою розповідає Фіма Константиновський. – Нещодавно до нас у гості приїхала її сестра, і ми спали окремо: я на дивані, а вони на ліжку. І ці три дні було так незвично – не обійматися перед сном (усміхається). Хоча інколи буває, що Ліза притуляється до мене в ліжку, а я кажу: «Ой, все, мені незручно». Та пізніше все одно зʼясовується, що уві сні обіймаю її. Просто на автоматі.

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Обійми з коханою вже стали традиційними для Фіми.

Для мене це навіть краще, ніж сказати «Я люблю тебе», хоч ми постійно зізнаємось у коханні одне одному. Приміром, якось обговорювали, що краще – кохати максимально чи безкінечно (усміхається). Ось на такому рівні зараз я романтик, – додає ведучий.

Нагадаємо, 

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