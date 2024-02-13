Наталка Денисенко розповіла, завдяки чому їм із чоловіком вдається зберігати сімейне тепло та пристрасть

13 лютого 2024 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко розповіла, завдяки чому їм із чоловіком вдається зберігати сімейне тепло та пристрасть
Актриса Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Відома українська акторка, яку можна побачити в серіалах «Будиночок на щастя» та «Зв’язок», Наталка Денисенко розповіла про стосунки на відстані.

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З початку повномасштабного вторгнення зірка українського кіно та чоловік Наталки Денисенко, яку можна буде побачити у п’ятому сезоні серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя», Андрій Федінчик захищає нашу країну. Стосунки на відстані – неабияке випробування. 

Але подружжю акторів вдається долати труднощі та відчувати кохання одне до одного навіть за сотні кілометрів. А також робити все можливе, аби чоловік не втрачав батьківський зв’язок із 6-річним сином Андрійком.

Це дуже складно, але я справді дуже стараюся. Поки чоловіки на війні, зрозуміло, що їм не до того, тож жінки мають працювати над стосунками ще дужче, – розповідає Наталка Денисенко. – І Андрійкові щовечора кажу, що тато за ним сумує, любить його. Я купую подарунки й дарую «від тата», щоб він відчував його турботу. Ми постійно знімаємо якісь відео та відправляємо чоловіку. Ну, і я завжди прошу Андрія, коли в нього є можливість, записувати аудіо- та відеоповідомлення для сина, щоб попри відстань їхній зв’язок не втрачався. І справді, коли Андрій приїжджає через довгий проміжок часу, в них із сином дуже тепле спілкування: Андрійко біжить до нього, хоче з ним гратися, обійматися. Тато для нього авторитет, тому я щосили намагаюся зберегти їхні стосунки.

Наталка Денисенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

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Наталка Денисенко не приховує, що всіма можливими способами намагається підтримувати вогонь у романтичних стосунках із чоловіком. 

У нас був період сексу онлайн та всіх цих еротичних переписок. Бо як ще жінка з чоловіком можуть підтримувати стосунки на відстані? Зрозуміло, що для багатьох це може бути досить важко, якщо раніше не було такої сильної емоційної прив’язки. Але ми з Андрієм дуже старалися, – ділиться акторка. – І зараз, коли він буває вдома, я приділяю йому всю свою увагу, навіть роботу скасовую, щоб бути поруч. Часу вдвох завжди обмаль, тож ми його дуже цінуємо.

Наталка Денисенко з чоловіком та сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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