Наталка Денисенко розповіла, завдяки чому їм із чоловіком вдається зберігати сімейне тепло та пристрасть Туренко Андрій

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Актриса Наталка Денисенко Пресслужба Нового каналу

Відома українська акторка, яку можна побачити в серіалах «Будиночок на щастя» та «Зв’язок», Наталка Денисенко розповіла про стосунки на відстані.