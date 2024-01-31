Наталка Денисенко розповіла, як реагує на хейт

31 січня 2024 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко розповіла, як реагує на хейт
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалів «Будиночок на щастя» і «Звʼязок» Наталка Денисенко поділилася, що з початком великої війни стала вразливішою.

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Селебритіс доводиться не лише працювати за ненормованим графіком, ретельно оберігати особисте життя, а й витримувати образливі коментарі на свою адресу. Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» і «Звʼязок» Наталка Денисенко раніше не звертала уваги на хейт. Та з початком повномасштабного вторгнення акторка стала все брати близько до серця.

Те, чи можуть хейтерські коментарі, непрохані поради чи відверто «жовті» заголовки зіпсувати настрій, залежить від мого стану та внутрішнього спокою. Коли я впевнена в собі, навколо все гаразд, то не звертаю на це уваги. Та й загалом раніше сприймала такі речі з розумінням: у журналістів така робота, «жовтій» пресі також потрібно заробляти гроші, а їхні дурнуваті заголовки мене навіть забавляли, – каже Наталка. – Та коли почалося повномасштабне вторгнення, я стала вразливішою. Пам’ятаю, якийсь зірковий паблік виклав моє відео, де танцюю у вишиванці. Однак автор перекрутив підпис, подавши все так, ніби я лише зараз згадала, що українка. Це викликало таку хвилю хейту на мою адресу, що я навіть плакала.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

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Акторка наголосила, що особливо важливо підтримувати одне одного зараз, бо всі ми стали вразливішими.

Мене цей хейт справді зачепив. Адже мій чоловік на фронті, я щосили намагаюся зберігати позитивний настрій, знімати смішні відео, а тут якийсь недолугий допис мене дискредитував. Звісно, швидко заспокоїлась, але було неприємно. Зізнаюся, думала, що я така сильна, що мене вже нічого не «проб’є», – зазначає зірка. – Але, як бачите, зараз такий час, коли всі ми дуже вразливі. Потрібно підтримувати одне одного, а не писати всілякі брудні коментарі.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

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