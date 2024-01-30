Фіма Константиновський пригадав, як обирав між професією коміка та співака

30 січня 2024 13:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Фіма Константиновський пригадав, як обирав між професією коміка та співака
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Поле» Фіма Константиновський розповів про батька.

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Справжнім прикладом для Фіми Константиновського став тато. І не лише в житті, а й у гуморі. Ведучий розважального шоу Нового каналу «Поле» пішов слідами батька й теж брав участь у КВК. 

Однак зазначає: під час вибору професії не відштовхувався від того, хто чим займається в сімʼї. 

Тато був автором жартів і писав номери для команди КВК, яка ставала віце-чемпіоном Вищої ліги. До слова, він створив «Ветер КВН», що є одним з неофіційних гімнів. Зараз неприємно говорити про КВК, бо сьогодні це «шляпа» й пропагандистська машина, на жаль, – каже Фіма. – Малим завжди дивився КВК. І саме батько був справжнім прикладом для мене. Тож я намагався жартувати так, щоб він розсміявся. Не памʼятаю момент, як це сталося вперше. Та коли почало вдаватися, дуже радів. Хоч це й було складно. Мені подобається в татові максимальний цинізм, він може вигадувати жарти на будь-які теми. У нього трохи американське почуття гумору, коли немає меж. І, обʼєктивно, з нас двох він жартує краще.

Фіма Константиновський з батьками / Пресслужба Нового каналу

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Мама Фіми – співачка, а батько – гуморист. Коли настав час визначатися з професією, Константиновський поставився до цього питання раціонально. 

Коли я робив вибір, то не відштовхувався від того, хто чим займається в сімʼї. Однак гумор був мені ближче. До того ж, ми з батьками порахували і зрозуміли, що карʼєра співака – це дорого. Потрібні кліпи, пісні, концерти. А коли ти гуморист і ведучий, то просто купуєш піджак для виступу й заробляєш гроші без продюсерів, – зазначає комік.

Нагадаємо, 

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