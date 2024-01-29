Римма Зюбіна відверто розповіла про зміни в театральному житті

Акторка скетчкому «Звʼязок» Римма Зюбіна розповіла про вистави під час війни.

За майже два роки великої війни українці переконалися, що ставити життя на паузу – не варіант. Ми продовжуємо працювати, донатити й наближати нашу перемогу всіма способами. Тому не забуваймо і про відпочинок! Багато хто знаходить відраду саме в походах у театри. Акторка Римма Зюбіна поновила роботу у виставах ще на третій місяць після початку повномасштабного вторгнення: 8 травня 2022 року вперше за війну відіграла постановку «Це все вона».

Однак зірка серіалу Нового каналу «Звʼязок» зазначила, що на сцені мала неприємне відчуття.

Після початку великої війни змінилося насамперед моє відчуття себе при перебуванні на сцені. У травні (2022 року, – Прим. ред.) відпрацювала виставу «Це все вона», яку ми граємо з Олегом Коркушком ще з 2016 року. Однак тоді в мене було постійне відчуття, що я обманюю себе. Знаходилася в стані завмирання, мала якісь «заморожені почуття», ніби нічого не відчувала на сцені. Тоді пропускала через себе стільки болю й горя, що проблеми моєї героїні – непорозуміння мами і сина – здавалися дріб’язковими, – пригадує Римма Зюбіна. – І не відчула розчинення в ролі, як це було до великої війни. Ще однією причиною було те, що в мене виникали фантомні сирени в цей момент. Ввижалося в кожному звуці, що вже почалася повітряна тривога. Приміром, вмикали фонограму, а мені здавалося, що це виють сирени. Коли ж оголошували повітряну тривогу, ми переривали виставу, а після відбою – розпочинали грати з певного моменту. Ще й тому мала неприємне відчуття, ніби не додаю чогось глядачам, бо постійно відволікалася на думку «А раптом зараз буде тривога». Можна, звісно ж, зіграти технічно. Однак не варто забувати про дуже важливий момент – включення душі. В таку мить на сцені просто забуваєш, де ти: в реальності чи в тому світі, про який граєш. І от цього не було.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

За час війни в творчому житті зірки «Звʼязку» сталися кардинальні зміни: додалася нова театральна локація і новий вид вистави.

У грудні 2022 року я погодилася на пропозицію Одеського музично-драматичного театру імені Василька і відтоді – офіційна актриса цього театру. Вже в березні 2023 року в мене вийшла перша премʼєра під назвою «Карпатський вестерн». А у вересні розпочала співпрацю з Національним драматичним театром імені Марії Заньковецької у Львові, в листопаді вже зіграла прем’єру «Вороги. Історія любові». Я була дуже щаслива, адже ці вистави – моя театральна мрія, бо їх зрежисерував Максим Голенко, – каже акторка. – Також у вересні 2022-го мені запропонували зіграти у виставі «Лишатися (не) можна» з акторами Херсонського театру імені Куліша. Це документальна вистава, в яких до того моменту я ще не грала. Кожен актор розповідає справжні історії, як він жив під час окупації Херсона, які були жахливі евакуації, як люди наражались на небезпеку, адже їх могли розстріляти. Я – єдина актриса у виставі, яка розповідає не власну історію, а переповідає спогади заступниці директора театру. І це був незабутній досвід!

Після 24 лютого 2022 року в Римми Зюбіної та її шанувальників зʼявилася невеличка традиція.

Наші глядачі – дуже щирі, адже незважаючи на те, що зараз фінансово важко, вони закидають квітами. Хоча я щоразу прошу не купувати їх мені, а на вартість букета робити донати. А ще після кожної вистави ми довго й багато обіймаємося. Кожен знає, що на поклоні можна підійти до мене і обійняти. Дуже ціную такі моменти. Якось після «Лишатися (не) можна» до мене підійшла дівчина і просто сказала: «Я з Херсону». Ми стояли і довго-довго-довго обіймалися, – з усмішкою ділиться зірка.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

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