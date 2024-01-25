Зірка серіалу «Звʼязок» Катерина Файн розповіла про омріяну професію

Ексклюзив 25 січня 2024 10:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Звʼязок» Катерина Файн розповіла про омріяну професію
Акторка Катерина Файн
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Звʼязок» Катерина Файн пояснила, чому має дипломи трьох різних спеціальностей.

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Щорічно 24 січня школи, університети, коледжі та інші навчальні заклади з різних країн відзначають Міжнародний день освіти. Цього дня вкотре наголошують на важливості навчання та забезпеченні доступу до якісної освіти для кожного. З 10 років Катерина Файн мріяла про акторство й ретельно готувалася до нього: самостійно вивчала багато літератури, а ще за її ініціативи постійно готували творчі номери на шкільні заходи. 

З нагоди свята зірка скетчкому Нового каналу «Звʼязок» розповіла, чи не пошкодувала про вибір творчої професії. 

Маю три вищих освіти: авіаелектроніка, журналістика та акторство. Саме моїм вибором з цих спеціальностей є лише остання, – усміхається Катерина Файн. – Батьки дуже переймалися і хотіли, щоб я отримала серйозну, на їхню думку, освіту. Попри те, що акторство було мрією дитинства, рідні не підтримали моє бажання. Я дуже засмутилася та пообіцяла собі: спочатку отримаю дипломи, які важливі для них, а потім зроблю все можливе, щоб опанувати спеціальність, про яку мрію сама.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

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Майбутня зірка українських кіно та серіалів здобувала дві вищі освіти водночас. Однак постійно відпрошувалася з занять, аби взяти участь у кастингах. 

Мало що памʼятаю з авіаелектроніки та журналістки, бо навчатися не хотіла. Одразу після отримання дипломів вступила в університет імені Карпенка-Карого на акторський факультет у майстерню Олега Шаварського. І відтоді була найщасливішою людиною в світі! Так сильно і довго мріяла про це, що не могла отямитися від щастя пів року. За все навчання жодного разу не відпросилася, бо жила університетом, ролями та репетиціями, – ділиться Файн. – І завжди памʼятаю, як довго та складно досягала мети. Щаслива, що так відбулося, адже це дає мені можливість ще більше цінувати те, яка я сьогодні. Ні про що не шкодую і вдячна батькам за можливість пройти саме такий шлях до мрії.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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