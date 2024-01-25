Зірка серіалу «Звʼязок» Катерина Файн розповіла про омріяну професію

Зірка серіалу «Звʼязок» Катерина Файн пояснила, чому має дипломи трьох різних спеціальностей.

Щорічно 24 січня школи, університети, коледжі та інші навчальні заклади з різних країн відзначають Міжнародний день освіти. Цього дня вкотре наголошують на важливості навчання та забезпеченні доступу до якісної освіти для кожного. З 10 років Катерина Файн мріяла про акторство й ретельно готувалася до нього: самостійно вивчала багато літератури, а ще за її ініціативи постійно готували творчі номери на шкільні заходи.

З нагоди свята зірка скетчкому Нового каналу «Звʼязок» розповіла, чи не пошкодувала про вибір творчої професії.

Маю три вищих освіти: авіаелектроніка, журналістика та акторство. Саме моїм вибором з цих спеціальностей є лише остання, – усміхається Катерина Файн. – Батьки дуже переймалися і хотіли, щоб я отримала серйозну, на їхню думку, освіту. Попри те, що акторство було мрією дитинства, рідні не підтримали моє бажання. Я дуже засмутилася та пообіцяла собі: спочатку отримаю дипломи, які важливі для них, а потім зроблю все можливе, щоб опанувати спеціальність, про яку мрію сама.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Майбутня зірка українських кіно та серіалів здобувала дві вищі освіти водночас. Однак постійно відпрошувалася з занять, аби взяти участь у кастингах.

Мало що памʼятаю з авіаелектроніки та журналістки, бо навчатися не хотіла. Одразу після отримання дипломів вступила в університет імені Карпенка-Карого на акторський факультет у майстерню Олега Шаварського. І відтоді була найщасливішою людиною в світі! Так сильно і довго мріяла про це, що не могла отямитися від щастя пів року. За все навчання жодного разу не відпросилася, бо жила університетом, ролями та репетиціями, – ділиться Файн. – І завжди памʼятаю, як довго та складно досягала мети. Щаслива, що так відбулося, адже це дає мені можливість ще більше цінувати те, яка я сьогодні. Ні про що не шкодую і вдячна батькам за можливість пройти саме такий шлях до мрії.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

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