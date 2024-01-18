Валентин Міхієнко дав пораду, як побороти страх виступу на публіці

18 січня 2024 13:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Валентин Міхієнко дав пораду, як побороти страх виступу на публіці
Ведучий Валентин Міхієнко
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Розсміши коміка по-новому» Валентин Міхієнко пригадав свій перший виступ.

Читайте такожБогдан Шелудяк розповів про сюрпризи від шанувальниць
Пітніють долоні, пересихає в роті та, здається, що земля тікає з-під ніг. Напевно ці відчуття знайомі кожному, хто хоча б раз виходив з промовою чи виступом на велику аудиторію. Складно взяти себе в руки й розслабитися, коли увага зали прикута лише до вас. Та й чи можливо це взагалі? 

Відомий гуморист та ведучий проєкту «Розсміши коміка по-новому», який навесні покаже Новий канал, Валентин Міхієнко розповів, що попри великий досвід досі завжди відчуває хвилювання перед виходом на публіку.

Розповім про свій перший виступ. Здається, тоді моя нервова система просто вирубилась. У спогадах зараз таке: я вийшов на сцену, потім темрява, кінець виступу, ми заходимо за лаштунки. Все. Зараз я розумію, що це, напевно, нервова система така: «Давай таким чином вбережемо його від цього стресу», – ділиться Валік Міхієнко. – Взагалі, я думаю, що стрес і хвилювання – невід'ємна частина будь-якого публічного виступу. Це треба вирішувати лише практикою. З кожним новим виступом буде краще. І що частіше вони відбуватимуться й довше триватимуть, то легше буде переносити стрес.

Ведучий Валентин Міхієнко / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожАнтоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії
Також Валік Міхієнко поділився порадою, як відновлюватися після складних робочих днів. Точніше, як зробити так, щоб відновлюватися не потрібно було взагалі!

Я вважаю найважливішими дві речі: займатись улюбленою справою, від якої кайфуєш, і дати їй себе вбити,– радить ведучий та гуморист. – Наприклад, я дуже люблю настільний теніс. Згадайте і своє хобі. В процесі цього чи думаєте, що потрібно відновлюватись? І так само про роботу. Якщо ви любите те, чим займаєтеся, то просто не потрібно потім відновлюватись. Ну… Поспіть! Поспали? Пішли далі.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Валентин Міхієнко Розсміши коміка Розсміши коміка по-новому

Матеріали на тему

Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Їжа та рецепти

Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Прем’єра на ринку України − KIVI випустили Smart-телевізор спеціально для дитячої кімнати
Тренди

Прем’єра на ринку України − KIVI випустили Smart-телевізор спеціально для дитячої кімнатиРеклама
Богдан Шелудяк розповів про сюрпризи від шанувальниць
Новини

Богдан Шелудяк розповів про сюрпризи від шанувальниць
Антоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії
Новини

Антоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
Віталіна Біблів розповіла про плани на початок 2024 року

Віталіна Біблів розповіла про плани на початок 2024 року
Серіал «Новорічна шкереберть» дивитися онлайн 1–4 серії

Серіал «Новорічна шкереберть» дивитися онлайн 1–4 серії

Популярне відео

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 17.12.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
Серіал «Новорічна шкереберть» дивитися онлайн 1–4 серії

Серіал «Новорічна шкереберть» дивитися онлайн 1–4 серії
Влад Міцкевич зізнався про колишню наркозалежність та поділився мотивуючим кліпом

Влад Міцкевич зізнався про колишню наркозалежність та поділився мотивуючим кліпом
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK