Валентин Міхієнко дав пораду, як побороти страх виступу на публіці

Ведучий шоу «Розсміши коміка по-новому» Валентин Міхієнко пригадав свій перший виступ.

Пітніють долоні, пересихає в роті та, здається, що земля тікає з-під ніг. Напевно ці відчуття знайомі кожному, хто хоча б раз виходив з промовою чи виступом на велику аудиторію . Складно взяти себе в руки й розслабитися, коли увага зали прикута лише до вас. Та й чи можливо це взагалі?

Відомий гуморист та ведучий проєкту «Розсміши коміка по-новому», який навесні покаже Новий канал, Валентин Міхієнко розповів, що попри великий досвід досі завжди відчуває хвилювання перед виходом на публіку.

Розповім про свій перший виступ. Здається, тоді моя нервова система просто вирубилась. У спогадах зараз таке: я вийшов на сцену, потім темрява, кінець виступу, ми заходимо за лаштунки. Все. Зараз я розумію, що це, напевно, нервова система така: «Давай таким чином вбережемо його від цього стресу», – ділиться Валік Міхієнко. – Взагалі, я думаю, що стрес і хвилювання – невід'ємна частина будь-якого публічного виступу. Це треба вирішувати лише практикою. З кожним новим виступом буде краще. І що частіше вони відбуватимуться й довше триватимуть, то легше буде переносити стрес.

Ведучий Валентин Міхієнко / Пресслужба Нового каналу

Також Валік Міхієнко поділився порадою, як відновлюватися після складних робочих днів. Точніше, як зробити так, щоб відновлюватися не потрібно було взагалі!

Я вважаю найважливішими дві речі: займатись улюбленою справою, від якої кайфуєш, і дати їй себе вбити,– радить ведучий та гуморист. – Наприклад, я дуже люблю настільний теніс. Згадайте і своє хобі. В процесі цього чи думаєте, що потрібно відновлюватись? І так само про роботу. Якщо ви любите те, чим займаєтеся, то просто не потрібно потім відновлюватись. Ну… Поспіть! Поспали? Пішли далі.

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