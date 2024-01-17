Антоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії

17 січня 2024 11:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Антоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

У дитинстві акторка «Звʼязку» Антоніна Хижняк їздила на заняття в сусіднє місто, щоб підготуватися до акторської професії.

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Шлях до успішної карʼєри й популярності пролягає через терни, зневіру та численні відмови. Акторка Антоніна Хижняк не з чуток знає, як це – працювати 24/7 задля досягнення мети й не опускати руки попри невдачі. 

Ще в дитинстві зірка серіалу Нового каналу «Звʼязок» визначилася з професією. Відтоді не зраджувала мрію: готувалася до акторства, вчилася і вірила, що одного ранку прокинеться відомою. Тоня відверто розповіла, з чого починала.

Я родом з Українки Київської області, де й минули мої дошкільні роки. Батьки працювали у Василькові. Саме в цьому місті я пішла до школи і провчилася до пʼятого класу. Також займалася танцями, а ще в цирковій студії та музичній школі. Згодом ми переїхали в Калинівку, що за 10 кілометрів від Василькова, тому закінчувала школу вже там, – пригадує Тоня. – Важливо зазначити: коли ми переїхали з Василькова, я не покинула позашкільні заняття. Приходила зі школи й не бігла дивитися мультики, як робила більшість моїх однокласників. А кидала рюкзак, брала два інших – зі спортивною формою та музичною грамотою – і маршруткою добиралася до Василькова. Бо розуміла: якщо хочу чогось у житті, маю досягнути цього сама. І знала, що мені потрібні саме ці скіли для того, щоб стати акторкою.

Антоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії / Пресслужба Нового каналу

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У вісім років зірка «Звʼязку» остаточно усвідомила, що хоче повʼязати життя з акторством. Однак була ще одна сфера, якою вона досі захоплюється.

Деякий час я вагалася з вибором професії, бо також дуже подобалася медицина. Це, до речі, досі моя пристрасть. Але в мене були складнощі з математикою, хоча мама й тато – класні економісти й бухгалтери. Цифри – їхнє все. Та, схоже, мені не передалося це генетично. Я нічого не розуміла на заняттях з алгебри та геометрії і плакала над домашкою з математики, з якою мені допомагав тато. А згодом просто розслабилася. Подумала: «Отже, мені треба інше: мови, література, історія». Почала копати саме в цю сторону ще з самого дитинства, – зазначає акторка. – Я цілеспрямована: маю мету, бачу перепони і працюю над тим, як їх оминути. Доводилося часто змушувати себе щось робити і повторювати, що є таке слово «треба». Ще малою усвідомила: попри те, що хочеться поспати, погуляти, кудись сходити, треба займатися музичною грамотою, танцями, в цирковій студії тощо. Тоді вже підсвідомо розуміла, що мені необхідно якомога більше знань для втілення мрії. І поки є час, треба вчитися. Батьки, звісно ж, підтримували. І я дуже вдячна їм за це.

Антоніна Хижняк розповіла про сумніви у виборі професії / Пресслужба Нового каналу

У карʼєрі Тоні був період, коли вона змушена була спробувати себе в іншій справі, аби підзаробити грошей. 

Я ніколи не замислювалася над тим, щоб кардинально змінити професію. Все одно вірила до останнього, – каже зірка «Звʼязку». – Однак був епізод у житті, коли вирішила влаштуватися в якусь фірму з нерухомості. Потрібно було сидіти в офісі й розказувати про квартири. Мені запропонували пройти триденний випробувальний термін. Але просиділа лише дві години та сказала: «Вибачте, я не можу». І пішла звідти.

Нагадаємо, 

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