Антоніна Хижняк поділилася історією знайомства із секс-символом українського кіно
Зірки українського кіно зіграли разом у скетчкомі Нового каналу «Звʼязок». Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк отримали ролі брата й сестри з полтавської родини.
Зірка серіалу «Звʼязок» поділилася історією знайомства з Цимбалюком.
Ми з Тарасом класно дружимо, бо знайомі реально половину життя. Познайомилися на другому курсі університету. Тоді я поїхала святкувати день народження однокурсника Ігоря Федірка в Корсунь (рідне місто Цимбалюка. – Прим. ред.) Він зібрав компанію друзів, у якій і був Тарас. Зʼясувалося, що Ігор – однокласник Цимбалюка. Відтоді й знайомі, – пригадує Тоня Хижняк у про5єкті «Неймовірна правда про зірок». – Після цього більше не спілкувалися, хоча й були друзями у Facebook. Кінокарʼєра Тараса запустилася значно раніше, ніж моя.
Ми дуже зраділи, коли побачили одне одного! Почали з Тарасом згадувати студентство, зокрема прізвиська. Памʼятаю, що його називали Кабан, хоча він був високий і дуже худий. У мене немає прізвиська, бо в цьому плані я дуже нудна, – усміхається Тоня.
Тепер актори працюють над спільними проєктами.
Ще на початку літа я знялася в серіалі Нового каналу «Звʼязок». У цьому скетчкомі ми з Тарасом Цимбалюком граємо брата і сестру. Хоча фанати серіалу «Спіймати Кайдаша» засипали нас повідомленнями з текстом: «Ні, цього не може бути!», – з усмішкою розповідає акторка «Звʼязку». – Шанувальники бачать мене й Тараса лише як на пару на екрані. Однак я завжди прошу всіх: «Будь ласка, не обмежуйте нас у наших ролях». Хочеться побути в різних амплуа.
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