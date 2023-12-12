Антоніна Хижняк поділилася історією знайомства із секс-символом українського кіно

12 грудня 2023 22:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Антоніна Хижняк поділилася історією знайомства із секс-символом українського кіно
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Зірки українського кіно зіграли разом у скетчкомі Нового каналу «Звʼязок». Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк отримали ролі брата й сестри з полтавської родини.

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Популярність супроводжується жорсткою конкуренцією та заздрістю з боку колег. Тому здається, що в світі шоу-бізнесу справжньої дружби не існує. Однак тут, як і в будь-якій іншій галузі, є винятки! Зокрема відомі актори Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк здружилися ще задовго до слави. Вони вперше зустрілися на дні народження спільного друга ще 2008 року. 

Зірка серіалу «Звʼязок» поділилася історією знайомства з Цимбалюком.

Ми з Тарасом класно дружимо, бо знайомі реально половину життя. Познайомилися на другому курсі університету. Тоді я поїхала святкувати день народження однокурсника Ігоря Федірка в Корсунь (рідне місто Цимбалюка. – Прим. ред.) Він зібрав компанію друзів, у якій і був Тарас. Зʼясувалося, що Ігор – однокласник Цимбалюка. Відтоді й знайомі, – пригадує Тоня Хижняк у про5єкті «Неймовірна правда про зірок». – Після цього більше не спілкувалися, хоча й були друзями у Facebook. Кінокарʼєра Тараса запустилася значно раніше, ніж моя.

Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

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Актори випадково зустрілися через 10 років після знайомства. Тоді поринули в ностальгію, пригадуючи яскраві моменти зі студентських років.

Ми дуже зраділи, коли побачили одне одного! Почали з Тарасом згадувати студентство, зокрема прізвиська. Памʼятаю, що його називали Кабан, хоча він був високий і дуже худий. У мене немає прізвиська, бо в цьому плані я дуже нудна, – усміхається Тоня.

Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Тепер актори працюють над спільними проєктами.

Ще на початку літа я знялася в серіалі Нового каналу «Звʼязок». У цьому скетчкомі ми з Тарасом Цимбалюком граємо брата і сестру. Хоча фанати серіалу «Спіймати Кайдаша» засипали нас повідомленнями з текстом: «Ні, цього не може бути!», – з усмішкою розповідає акторка «Звʼязку». – Шанувальники бачать мене й Тараса лише як на пару на екрані. Однак я завжди прошу всіх: «Будь ласка, не обмежуйте нас у наших ролях». Хочеться побути в різних амплуа.

Нагадаємо,  

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