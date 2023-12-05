Антоніна Хижняк розповіла, як проходить навчання 6-річного сина Максима
У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» Антоніна Хижняк розповіла, як пояснює 6-річному хлопчику, що монітор компʼютера – це школа.
За лаштунками шоу «Хто зверху?» акторка розповіла, як проходить навчання 6-річного Максима.
В нашому місті всі школи та садочки, в яких не облаштовані укриття, переведені в онлайн-режим. Школярі навчаються вдома, а менші дітки ходять в деякі приватні дитсадки, які таки працюють. В одному з таких Максим і проходив підготовку до школи, – каже Антоніна Хижняк. – Півтора року син проводив чотири години тричі на тиждень у садочку. Вивчав букви, цифри, виконував завдання.
Син ще жодного дня не був у школі. Незрозуміло, коли добудують сховище і дітки матимуть можливість навчатися офлайн. Важко пояснити першокласнику, як поводитися в школі, якщо він ще жодного дня там не провів. Але Максим дуже чемний, уважно слухає вчительку, – зазначає Тоня. – Зараз легка домашка, бо це ж перший клас. Але я одразу попередила, що відповідаю лише за гуманітарні предмети. А коли почнеться алгебра, геометрія – до дідусів і тата! (Усміхається.)
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