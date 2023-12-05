Антоніна Хижняк розповіла, як проходить навчання 6-річного сина Максима

5 грудня 2023 15:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Антоніна Хижняк розповіла, як проходить навчання 6-річного сина Максима
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» Антоніна Хижняк розповіла, як пояснює 6-річному хлопчику, що монітор компʼютера – це школа.

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Вступ до школи – важливий та зворушливий момент як для дитини, так і для її батьків. Однак повномасштабне російське вторгнення змінило навчальний процес кожного українського учня. Через відсутність бомбосховищ не всі школи мають можливість проводити заняття офлайн. Але це не скасовує ретельну підготовку батьків, дітей та вчителів до нового навчального року. Цієї осені син зірки скетчкому Нового каналу «Звʼязок» Антоніни ХижнякАнтоніни Хижняк вперше пішов до школи. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?» акторка розповіла, як проходить навчання 6-річного Максима. 

В нашому місті всі школи та садочки, в яких не облаштовані укриття, переведені в онлайн-режим. Школярі навчаються вдома, а менші дітки ходять в деякі приватні дитсадки, які таки працюють. В одному з таких Максим і проходив підготовку до школи, – каже Антоніна Хижняк. – Півтора року син проводив чотири години тричі на тиждень у садочку. Вивчав букви, цифри, виконував завдання.

Антоніна Хижняк з сином / Пресслужба Нового каналу

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Зараз Максим відвідує шкільні заняття лише онлайн. 

Син ще жодного дня не був у школі. Незрозуміло, коли добудують сховище і дітки матимуть можливість навчатися офлайн. Важко пояснити першокласнику, як поводитися в школі, якщо він ще жодного дня там не провів. Але Максим дуже чемний, уважно слухає вчительку, – зазначає Тоня. – Зараз легка домашка, бо це ж перший клас. Але я одразу попередила, що відповідаю лише за гуманітарні предмети. А коли почнеться алгебра, геометрія – до дідусів і тата! (Усміхається.)

Антоніна Хижняк з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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