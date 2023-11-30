Олена-Крістіна Лебідь розповіла чоловікам, як розпізнати обман спокусниці й не втратити гроші
30 листопада 2023 14:15
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
У проєкті «Аферисти в сітях» показали жорстку шахрайську схему.
Читайте такожУчасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха поділилась, як новини про війну в Україні вплинули на її здоров’яЯкщо ви думаєте, що вже чули про всі схеми аферистів на сайтах знайомств та в соцмережах, то помиляєтеся. Шахраї продовжують фантазувати та вигадувати нові способи, аби обманути людей та «кинути» їх на гроші. Про одну з нових афер, які провертає дівчина з чоловіками, розповіла в проєкті Нового каналу «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.
Нам зателефонував емоційний телеглядач, який потрапив у цю аферу, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Він сказав, що знайшов дівчину на сайті знайомств. А ви ж знаєте, що це улюблене місце аферистів, аби обрати жертву й заробити.
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
- Хлопець із дівчиною знайомляться. Мило спілкуються, фліртують, обмінюються компліментами. Дівчина одразу не приховує того, що він їй дуже сподобався, й активно грається в любов. Може навіть надіслати фото інтимного характеру та натякати на секстинг.
- У ході спілкування, коли співрозмовники вже достатньо познайомилися та зблизилися, шахрайка каже, що в неї нібито померла бабуся, тож потрібні гроші. Більше того! Для переконливості надсилає хлопцю фото зі своєю бабусею, у якої в руках свічка.
- Якщо хлопець вірить та надсилає суму, яку аферистка просить, та просто його блокує та зникає. А знайти майже нереально, бо номерами телефонів чи іншими контактами не обмінювались, і на особисті побачення дівчина не погоджувалася. Зазначимо, що сума чималенька. Наприклад, глядач, який звернувся у проєкт «Аферисти в сітях», відправив аферистці на картку 10 тисяч гривень.
Якщо раптом отримаєте таке повідомлення чи фото з бабусею, то знайте, що це афера. Одразу блокуйте шахрайку й бережіть себе, – радить Олена-Крістіна Лебідь.
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