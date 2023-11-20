Олена-Крістіна Лебідь розповіла про продовження суперпопулярної афери: «Смс-повідомлення про компенсацію»

20 листопада 2023 17:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла про продовження суперпопулярної афери: «Смс-повідомлення про компенсацію»
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь дізналась, які оновлення з’явились у шахрайській схемі, про яку точно хоча б раз чув кожен українець.

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Телефонні афери, пов’язані з банками, – найпопулярніші. Та попри те, що про них усюди розповідають, люди продовжують до них потрапляти. А шахраї вигадують нові їхні варіації. Про одну з таких розповіли в ефірі проєкту Нового каналу «Аферисти в сітях».

Усі знають аферу, коли вам нібито телефонують зі служби безпеки банку й кажуть: «Просто зараз на вашу картку йде хакерська атака, тож назвіть CV-код і номер картки». Щойно ви це називаєте, на жаль, автоматично втрачаєте всі гроші, – говорить Олена-Крістіна Лебідь. – Нам зателефонувала жертва цієї афери й розповіла, що в неї зняли 17 тисяч гривень. А наступного дня вона отримала смс-повідомлення про компенсацію. Тож ось вам і новий обман!

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Розповідаємо продовження шахрайської схеми, аби ви могли її розпізнати з першого кроку й не втратити свої кошти.

  1. В смс-повідомленні, яке надходить жертві афери наступного дня після зняття усіх коштів з її картки, написано таке: «Повертаємо гроші! ТЕРМІНОВО! Якщо ви стали жертвою шахрайства, отримайте компенсацію від 10 до 127 тисяч гривень. Звертайтеся за номерами… Центр Фінансового Захисту». Тобто невідомо який центр обіцяє повернути вам гроші, вкрадені шахраями. Можливо, навіть у більшому розмірі.
  2. Жертва телефонує за номером, який вказаний в СМС. Оператор називається представником Центру Фінансового Захисту й читає заготовлений текст про відшкодування грошей. Для правдоподібності він обов’язково говорить: «Згідно з Законом України…».
  3. Далі людину просять назвати ПІБ та чотири останні цифри номеру картки, з якої були вкрадені кошти. Кажуть, це аби підтягнути всю необхідну інформацію по клієнту з єдиного реєстру користувачів банків. 
  4. Далі – шок. Аферист озвучує суму компенсації, яка значно перевищує втрачені кошти. У випадку, який розглядала Олена-Крістіна Лебідь, за зняті 17 тисяч пропонували компенсувати 46112 грн. Кажуть, що сума визначена згідно із затвердженою Урядом калькуляцією нарахувань. Тобто: реальні збитки + моральна компенсація + недоотримана вигода. Жертва, звісно, вірить в це.
  5. Але! Аби почати процедуру зарахування, потрібно сплатити за послуги центру 2850 гривень. Ось і кульмінація афери! Бо, як відомо, в шахраїв постійна умова: спершу треба сплатити щось їм. І оператор по телефону активно підганяє жертву. Що також є звичною поведінкою для аферистів.
  6. Якщо жертва погоджується, їй приходить повідомлення з інструкцією про оплату. І, за словами афериста, щойно переводить гроші за послуги центру, автоматично отримує компенсацію. Але ми ж розуміємо, що це брехня, і жодних грошей людина не отримає. Натомість потрапить у подвійний обман. Її заблокують, і все. Бережіть себе та свої гроші, будьте пильними.

Нагадаємо, 

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