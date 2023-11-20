Олена-Крістіна Лебідь розповіла про продовження суперпопулярної афери: «Смс-повідомлення про компенсацію» Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь дізналась, які оновлення з’явились у шахрайській схемі, про яку точно хоча б раз чув кожен українець.