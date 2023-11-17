GROSU присвятила пісню тим, хто підставить плече у складний час Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співачка GROSU Пресслужба

Співачка GROSU презентувала першу у своїй творчості пісню не про любов, а про підтримку близьких людей.