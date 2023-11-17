GROSU присвятила пісню тим, хто підставить плече у складний час

17 листопада 2023 13:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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GROSU присвятила пісню тим, хто підставить плече у складний час
Співачка GROSU
Пресслужба

Співачка GROSU презентувала першу у своїй творчості пісню не про любов, а про підтримку близьких людей.

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Життєствердний трек «Ти не один» від GROSU нагадує слухачам, що завжди знайдеться людина, яка підставить плече. Слова і музика синглу є авторськими виконавиці. 

Одна із сучасних українських поетес всього лише одним рядком свого вірша надихнула на написання цілої пісні. Коли я їй про це повідомила, вона сказала, що їй дуже приємно і вона з нетерпінням чекає на прем'єру, – говорить зірка.

GROSU присвятила пісню тим, хто підставить плече у складний час / Пресслужба Нового каналу

Також підняти важливі життєві болючі питання артистку наштовхнули підлітки. 

Їм часто здається, що зі своїми переживаннями вони сам на сам, їх не розуміють, – розповідає артистка. – Хотілося, щоб пісня підтримувала їх у такі моменти. Бажаю, щоб люди ніколи не відчували себе самотніми. Навіть у найважчий день ви не одні. Завжди є люди поруч, які зрозуміють і підтримують.

GROSU присвятила пісню тим, хто підставить плече у складний час / Пресслужба Нового каналу

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Разом із піснею GROSU презентувала кліп. Знімали на декількох локаціях, зокрема на всесвітньовідомій «Алеї Зірок» і навіть в метро Лос-Анджелеса.  

Зняли роботу лише за 9 годин. Головну роль виконав хлопець-американець, але з українським корінням, – ділиться деталіями співачка. – За сценарієм він був моїм братом. Ви побачите своєрідний мініфільм, заснований на реальних історіях з життя.

Прем'єра кліпу «Ти не один» відбулась на офіційному YouTube-каналі співачки та на музичних платформах.

Нагадаємо, 

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