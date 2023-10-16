GROSU вперше показала свого нового хлопця в лірик-відео на сингл «Сумую»

Співачка GROSU презентувала нове лірик-відео на сингл «Сумую».

У ньому лірик-відео на сингл «Сумую» GROSU привідкрила секрети особистого життя. Відеоробота знята хлопцем артистки.

Всі кадри взяті з нашого особистого архіву. Це був один з рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Зізнаюсь, ми тоді вперше дозволили собі вийти на таку прогулянку. По-перше, зараз не дуже доречно. По-друге, в обох багато роботи. Але це була особлива дата для нас, і тому вирішили зустріти її по-особливому. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони піднімають настрій, – говорить зірка.

Пісня «Сумую» присвячена всім, хто зараз в розлуці, хто сумує за другою половиною.

В будь-які часи, як би нам не було складно, треба час для кохання і стосунків. Хоч в пісні розповідається про сум за другою половинкою, але в той самий час є спогади про позитивні моменти, про дотики, побачення, і це тримає та надихає в очікуванні зустрічі із дорогим серцю чоловіком, – розповідає GROSU.

Співачка GROSU / Пресслужба

Лірик-відео дає можливість сповна поринути в романтичну атмосферу: «Ми зробили так, щоб у людини, яка дивиться, було відчуття, що вона поряд зі мною. Коханий спеціально для цього знімав телефоном з висоти очей. Для цього кріпили телефон йому на голову. До речі, треба уважно дивитися відеороботу, бо не дивлячись на те, що мене знімав хлопець, можливо, у якомусь віддзеркаленні ви побачите його. Наші стосунки я відкривати не хочу, але зараз я закохана і бажаю поділитися своїми почуттями із шанувальниками».

Основною локацією для зйомок став відомий пірс Санта-Моніки, де знімали чимало всесвітньовідомих кліпів та фільмів, наприклад «Титанік», «Форрест Гамп», «Нічна течія», «Містер Бін», «Залізна людина» та інші. Прем’єра пісні «Сумую» відбулася на офіційному Youtube-каналі співачки.

Відзначимо, що співачка планує випускати нові треки та лірик-відео щомісяця.

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