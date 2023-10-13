Пісні Alyona Alyona та Jerry Heil стали саундтреками серіалу «Зв’язок»

13 жовтня 2023 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Пісні Alyona Alyona та Jerry Heil стали саундтреками серіалу «Зв’язок»
Співачка Alyona Alyona
Пресслужба Нового каналу

Головні пісні скетчкому «Зв’язок» підіймають настрій і бойовий дух глядачів.

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«Зв’язок» – це незвичайний серіал. Глядачі Нового каналу стежитимуть за сім’ями з різних куточків України, які розділила війна. Хтось пішов у тероборону, хтось почав волонтерити, хтось схопив дітей і виїхав за кордон. Герої скетчкому постійно спілкуються з близькими по відеозв’язку, а також уживаються з родичами чи сусідами. 

Режисерка «Зв’язку» Міла Погребиська розповіла Новому каналу, що мала складнощі з пошуком того самого треку для серіалу. Однак його вдалося знайти! 

Ми пробували дуже багато треків під серіал. Деякі з них були надто драматичні й створювали напружену атмосферу. А мені хотілося підняти настрій і бойовий дух глядачів, – ділиться Міла Погребиська. – І головне: цей трек мав бути актуальним. Тому я дивилася хіти, які з’являлися в той період і були «на хвилі».

Режисерка «Зв’язку» Міла Погребиська / Пресслужба Нового каналу

Одним із саундтреків, який звучатиме в серіалі «Зв’язок», стала пісня Jerry Heil «Кохайтеся, чорнобриві».

Трек позитивний, оптимістичний і вдало підкреслив настрій нашого серіалу! Та й з огляду на те, що Jerry Heil, як і я, родом з Василькова, то просто не могла не взяти його в серіал! Ще й під час титрів «Зв’язку» звучатиме «Кохайтеся, чорнобриві, з васильківчанами», – сміється режисерка.

Співачка Alyona Alyona / Пресслужба Нового каналу

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Ще одне особливе місце в скетчкомі посідає пронизливий трек Alyona Alyona.

Тут все зійшлося: назва пісні – «Не втратимо зв’язок», серіалу – «Зв’язок», ще й наші герої спілкуються через відеозв’язок! Трек Alyona Alyona ідеально підійшов, – зазначила Міла. – Ця композиція з’явилася пізніше, ніж ми почали знімати. Креативна продюсерка Нового каналу Саша Ткаченко відправила її мені зі словами: «Ми повинні взяти цю пісню!» Коли продюсери мені сказали: «Альона погодилася, в нас буде ця пісня!», я навіть не знала, що так можна радіти треку (усміхається). Одразу ж оголосила про це всім на майданчику. Ми були дуже щасливі, що все зійшлося. Навіть зараз, коли монтую серії вже з музикою, ця композиція доводить мене до сліз. Тому так, на цьому проєкті круті головні пісні!

Нагадаємо, 

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