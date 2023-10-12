Леся Нікітюк розповіла, яким було перше враження її мами від Богдана Шелудяка

12 жовтня 2023 17:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Леся Нікітюк розповіла, яким було перше враження її мами від Богдана Шелудяка
Леся Нікітюк з мамою
Пресслужба Нового каналу

Мама Лесі Нікітюк розповіла про Богдана Шелудяка.

Читайте такожГригорій Решетнік здивував синів підземкою
Сезон розважального шоу «Хто зверху?» з новим ведучим набирає обертів! Уже 12 жовтня о 20:00 на Новому каналі вийде черговий випуск проєкту з Лесею Нікітюк та кумиром дівчат Богданом Шелудяком. Напередодні телеведуча поділилася цікавим фактом! 

Леся розповіла, як її мама, яку вона мило називає мама Кет, відреагувала на нового колегу доньки.

Скажу вам так: коли мене пофарбували в темніший колір, я написала мамі: «Ну, як тобі?» Вона мені відповіла: «Ось коли з двома білими пасмами, то нормально, а повністю темна – ні». Я цей скрін навіть публікувала в Instagram, – сміється Нікітюк. – А про Богдана мама сказала так: «Хлопець гарний. Треба подивитись, який він у роботі». Ось тепер дивиться випуски «Хто зверху?» в ефірі й оцінює (усміхається).

Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожДмитро Каднай поділився власними лайфхаками, як стати на цвяхи
Після зйомок нового сезону «Хто зверху?» Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк поділилися враженнями. Телеведучі кажуть, що їм вдалося витримати баланс між протистоянням та партнерською взаємопідтримкою. Сезон вийшов напружений і цікавий!

Увійти в кадр після Сергія Притули непросто. Не в кожного вистачило б на це сміливості. Але Богдан дуже відважний! – каже телеведуча. – На зйомках я намагалася підтримувати його в усіх починаннях. І від себе зробила все можливе, щоб люди на повну насолодилися новим ведучим цього проєкту й нашим протистоянням! Дивіться обов’язково!

Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху Богдан Шелудяк новини особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк Хто зверху 12 сезон

Матеріали на тему

Даша Кубік поділилась порадами щодо розвитку TikTok
Новини

Даша Кубік поділилась порадами щодо розвитку TikTok
Комік Кирило Ганін розповів про свої стосунки
Новини

Комік Кирило Ганін розповів про свої стосунки
Олена-Крістіна Лебідь пояснила деталі шахрайської схеми із заможним красунчиком із сайту знайомств
Новини

Олена-Крістіна Лебідь пояснила деталі шахрайської схеми із заможним красунчиком із сайту знайомств
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як чоловік реагує на її флірт з іншими хлопцями
Новини

Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як чоловік реагує на її флірт з іншими хлопцями
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 07.10.2023

МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 07.10.2023

Популярне відео

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)
Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK