Леся Нікітюк розповіла, яким було перше враження її мами від Богдана Шелудяка

Мама Лесі Нікітюк розповіла про Богдана Шелудяка.

Сезон розважального шоу «Хто зверху?» з новим ведучим набирає обертів! Уже 12 жовтня о 20:00 на Новому каналі вийде черговий випуск проєкту з Лесею Нікітюк та кумиром дівчат Богданом Шелудяком. Напередодні телеведуча поділилася цікавим фактом!

Леся розповіла, як її мама, яку вона мило називає мама Кет, відреагувала на нового колегу доньки.

Скажу вам так: коли мене пофарбували в темніший колір, я написала мамі: «Ну, як тобі?» Вона мені відповіла: «Ось коли з двома білими пасмами, то нормально, а повністю темна – ні». Я цей скрін навіть публікувала в Instagram, – сміється Нікітюк. – А про Богдана мама сказала так: «Хлопець гарний. Треба подивитись, який він у роботі». Ось тепер дивиться випуски «Хто зверху?» в ефірі й оцінює (усміхається).

Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Після зйомок нового сезону «Хто зверху?» Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк поділилися враженнями. Телеведучі кажуть, що їм вдалося витримати баланс між протистоянням та партнерською взаємопідтримкою. Сезон вийшов напружений і цікавий!

Увійти в кадр після Сергія Притули непросто. Не в кожного вистачило б на це сміливості. Але Богдан дуже відважний! – каже телеведуча. – На зйомках я намагалася підтримувати його в усіх починаннях. І від себе зробила все можливе, щоб люди на повну насолодилися новим ведучим цього проєкту й нашим протистоянням! Дивіться обов’язково!

Леся Нікітюк та Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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