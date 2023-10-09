Дмитро Каднай поділився власними лайфхаками, як стати на цвяхи

9 жовтня 2023 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Дмитро Каднай поділився власними лайфхаками, як стати на цвяхи
Співак Дмитро Каднай
Пресслужба Нового каналу

Завдяки східним практикам музикант Дмитро Каднай перезавантажує мозок.

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Медитація на цвяхах – тренд, у якому не лише черпають енергію та сили для саморозвитку, пізнають себе, а й отримують адреналіновий кайф! За допомогою цієї практики можна «змити» стрес, який накопичився в тілі. Цвяхостоянням захопилися й українські знаменитості, серед яких співак Дмитро Каднай. Він займався цією медитацією ще задовго до війни. І рекомендує спробувати кожному!

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал показує щочетверга о 20:00, музикант поділився власними лайфхаками, як стати на цвяхи.

Я почав займатися цвяхостоянням ще тоді, коли проходив реабілітацію після спортивної травми. На той момент навіть не знав, що є таке. Побачив у сторіз в Сергія Бабкіна (усміхається). Згодом у мене також з’явилися цвяхи. Їх подарували одній людині, вона не користувалася, тож віддала мені, – розповідає Дмитро. – І виявилося, що це дуже класна, цілюща штука! Запевняю: перезавантаження круте. Мало того, що цвяхостояння має цілющі властивості, воно ще й розслабляє, знімає затиски в тілі. Це дуже допомагає відключитися, адже ти концентруєшся на собі 10 хвилин, поки стоїш на цвяхах. Я зазвичай ще вмикаю класну музику, щоб перетерпіти цей біль. Найдовше стояв саме 10 хвилин. Далі вже стає нудно (усміхається). Та й немає сенсу.

Пресслужба Нового каналу

Засновник гурту KADNAY пригадав, як почав проводити медитацію на цвяхах.

Ділюся лайфхаком з усіма, хто хоче спробувати, але боїться. Одразу попереджаю: це боляче в будь-якому випадку, – застерігає Дмитро. – Спочатку я стояв на цвяхах по хвилині, а потім відпочивав. До того ж робив це у шкарпетках, щоб хоча б трішки знизити рівень болю. Потім, коли вже звикаєш, можна стояти довше. Рекомендую саме такий спосіб, бо він більш приємний. Ви потрошечки втягуєтесь у процес і розумієте, що це вам не шкодить та й не так боляче, як можна уявити.

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Також раніше Каднай цікавився йогою та регулярно ходив на заняття.

Пам’ятаю, що учасники Freedom Ballet ходили на практику. І я тишком-нишком приєднувався до них у залі, теж займався десь у куточку. Мені це дуже подобалося, тому познайомився з інструктором йоги Пашею. Навіть записався до нього на індивідуальні заняття, – каже співак. – Це було три роки тому. Займався регулярно й почувався просто надзвичайно в той період! Була така класна легкість. Я реально міг комунікувати з кожною своєю частинкою, розслабляти її. Всім раджу! Це дуже класно. Звісно, треба займатися обережно, тому краще починати під наглядом майстра.

Нагадаємо, 

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