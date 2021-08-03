Танці з зірками-2021: фронтмен группы KADNAY станет участником нового сезона

3 августа 2021 13:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Танці з зірками-2021: фронтмен группы KADNAY станет участником нового сезона
Певец Дмитрий Каднай
пресс-служба канала 1+1

Несколько дней назад актер Константин Войтенко подтвердил свое участие в проекте «Танці з зірками» и бросил вызов фронтмену группы KADNAY Дмитрию Каднаю.

Читайте такжеУ MamaRika и Сергея Середы родился первенец: фото из роддома
Сегодня Дмитрий Каднай также принял челлендж проекта «Танці з зірками», опубликовав на своей странице в соц.сетях юмористическое видео в стиле болливудских фильмов, в котором он спасает телефон с сообщением о вызове от потопання в реке.

Я обожнюю танцювати та щасливий, що став новим учасником «Танців з зірками». Частіше за все рухи мого тіла непрофесійні і продиктовані відчуттям музики та внутрішнім бажанням через тіло передавати емоції. Чи вдасться їх вмістити в конкретні рамки і правила бального танцю? Складно, але можливо. Я в заряді. Побачимось на паркеті, - комментирует свое участие Дмитрий Каднай.

Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу совершил самый экстремальный поступок в своей жизни
Дмитрий передал челлендж певице Евгении Власовой, которая феерично вернулась на сцену в прошлом сезоне шоу «Голос країни». Примет ли она челлендж и станет новой участницей шоу «Танці з зірками», станет известно уже скоро.

Напомним, 

Материалы по теме

Названы знаки зодиака, неспособные любить
Гороскопы

Названы знаки зодиака, неспособные любить
Сергей Середа поделился деталями рождения сына
Новости

Сергей Середа поделился деталями рождения сына
Дарья Петрожицкая призналась, какие подарки ей делает бойфренд: Приятные мелочи
Новости

Дарья Петрожицкая призналась, какие подарки ей делает бойфренд: Приятные мелочи
Гороскоп на 4 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK