Танці з зірками-2021: фронтмен группы KADNAY станет участником нового сезона Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певец Дмитрий Каднай пресс-служба канала 1+1

Несколько дней назад актер Константин Войтенко подтвердил свое участие в проекте «Танці з зірками» и бросил вызов фронтмену группы KADNAY Дмитрию Каднаю.