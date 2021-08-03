Танці з зірками-2021: фронтмен группы KADNAY станет участником нового сезона
3 августа 2021 13:35
Певец Дмитрий Каднай
пресс-служба канала 1+1
Несколько дней назад актер Константин Войтенко подтвердил свое участие в проекте «Танці з зірками» и бросил вызов фронтмену группы KADNAY Дмитрию Каднаю.
«Танці з зірками», опубликовав на своей странице в соц.сетях юмористическое видео в стиле болливудских фильмов, в котором он спасает телефон с сообщением о вызове от потопання в реке.
Я обожнюю танцювати та щасливий, що став новим учасником «Танців з зірками». Частіше за все рухи мого тіла непрофесійні і продиктовані відчуттям музики та внутрішнім бажанням через тіло передавати емоції. Чи вдасться їх вмістити в конкретні рамки і правила бального танцю? Складно, але можливо. Я в заряді. Побачимось на паркеті, - комментирует свое участие Дмитрий Каднай.
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Напомним,